20.10.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In Unternehmen hat Apple einen schweren Stand, doch wenn ein Unternehmen auf die Kosten achtet, sollte es sich vielleicht einmal IBM ansehen. Das Unternehmen spart mit dem Wechsel auf Apple-Hardware richtig Geld. Wie kann das bei den hohen Anschaffungspreisen sein?



Macs sind für IBM günstiger als Windows-Maschinen (Bild: IBM/Bildmontage: Mac Life)

Total cost of ownershop (TOC) im Vergleich (Bild: 9to5Mac) 1 /2

Bei IBM können die Mitarbeiter wählen, ob sie einen Mac oder einen Windows-Rechner als nächsten PC nutzen wollen. 73 Prozent wollen zu Apple. Das mag zunächst einmal eine Prestige-Sache sein, denn schließlich gelten Macs bei vielen Nutzern als hochwertiger. Pro Woche erhalten 1.300 Mitarbeiter einen Mac. In Japan hat IBM den Spieß sogar umgedreht und gibt jedem Mitarbeiter standardmässig einen Mac und nur noch auf Antrag einen Windows-Rechner.

Nun spielt in der Geschäftswelt aber Geld eine große Rolle und in vielen Unternehmen und IT-Abteilungen herrscht die Meinung vor, dass Apple schlichtweg zu teuer ist. Bei IBM sieht man das nach einiger Zeit etwas anders. Schon im vergangenen Jahr hatte IBM Zahlen veröffentlicht, die belegen, dass die Supportkosten für die Hardware deutlich geringer sind als für die bisherigen Windows-PCs.

Doch auch die Bereitstellung der Rechner ist wesentlich günstiger, wie 9to5Mac berichtet. IBM verlangt, dass jeder Rechner eine Festplattenverschlüsselung besitzt. Bei Windows-Installationen musste diese nachträglich eingerichtet werden, während beim Mac einfach FileVault bei der Installation als Option aktiviert wird. Auch Anti-Virensoftware muss beim PC nachinstalliert und lizenziert werden. MacOS hat hingegen Xprotect direkt integriert. XProtect überprüft potenziell schädliche Dateien.

IBM hat eine recht detaillierte Rechnung aufgemacht, was die Unterschiede zwischen Mac- und Windows-Support sind. Bei 27 Prozent aller Tickets von Windows-Nutzern musste ein Techniker vor Ort etwas reparieren oder richten. Bei Mac-Nutzern waren das nur 5 Prozent aller Tickets. Außerdem riefen Windows-Nutzer doppelt so oft die Supporthotline an wie Mac-Anwender. Auch bei Updates gibt es einen großen Unterschied. Im Beobachtungszeitraum brauchte ein PC mit Windows 7 86 Sicherheits-Patches und 49 andere Updates. Beim Mac waren es 11 Sicherheitspatches und 20 sonstige Updates. Auch das wirkt sich natürlich gewaltig auf die Kosten aus. Insgesamt sind die Total cost of ownership bei Macs deutlich geringer.

Parallel dazu wurde eine Studie des Instituts Censuswide im Auftrag von Sharp Business Systems veröffentlicht, die zeigt, wieviel Arbeitszeit durch unzuverlässige oder langsame Technik in Büros verloren geht. So sollen Büroarbeiter der Studie „IT-Zufriedenheit in europäischen Unternehmen“ nach jährlich rund 20 Arbeitstage nur dadurch vertrödeln, weil sie mit langsamer oder komplexer Technik arbeiten müssen.