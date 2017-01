02.01.2017 - 21:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wir haben in den letzten beiden Monaten viel über das neue MacBook Pro berichtet. Dabei kamen wir stets auf ein Thema zu sprechen – USB-C. Neben dem 3,5-mm-Klinkenstecker ist dies der einzige Standard, den das neue Gerät bietet. Viele wünschen sich aber auch die alten Anschlüsse zurück. Bevor man sich allerdings mit einzelnen Adaptern eindeckt, kann man auch zu einem Dock greifen. Mit dem HyperDrive steht ein rundum gelungenes USB-C-Dock in den Startlöchern.



02.01.2017 - 21:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Thunderbolt 3"- und USB-C-Docks werden in den nächsten Wochen und Monaten von den Herstellern verstärkt in den Markt geschickt. Der Hersteller Hyper hat nun ein Gerät über Kickstarter finanziert, das perfekt an die Eigenheiten des neuen MacBook Pro angepasst ist und mit seinem Doppelanschluss für optimale Leistung sorgt.

Kurz vor der CES in Las Vegas kündigte man an, dass man dort bereits erste Serienmodelle des USB-C-Docks präsentieren werde und diese schon ab Februar an die Kickstarter-Unterstützer ausgeliefert werden sollen.

Das Dock passt nicht nur optisch zum MacBook Pro, sondern ebenso transportabel. Allerdings liegt der Fokus auf den Anschlüssen. Diese lassen kaum Wünsche offen. Es verfügt über einem HDMI-Port, der neben 1080p@60Hz sogar die 4K-Ausgabe bei 30 Hz unterstützt. Ebenfalls an Bord ist ein „Thunderbolt 3"-Anschluss, der den Betrieb eines 5K-oder zweier 4K-Displays errmöglicht. Über diesen kann das MacBook Pro auch mit bis zu 100W geladen werden. Daneben liegt ein schwächerer USB-C-Port, der mit bis zu 5 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit punkten kann. An einen microSD- und SD-Kartenleser (beide UHS-I mit 104 Mb/s) wurde ebenfalls gedacht und dürfte vor allem Fotografen freuen. Abschließend finden sich noch zwei „USB 3.1"-Anschlüsse vom Typ A an dem USB-C-Dock.

Das Dock kommt sowohl in Spacegrau als auch Silber auf den Markt und wiegt dabei nur 34 Gramm, womit es nur 3 Gramm schwerer als ein aktueller iPod nano ist.