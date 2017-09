Das iPhone 8 ist noch gar nicht vorgestellt und schon bringen sich andere Hersteller mit eigenen Smartphones in Stellung. Samsung knackt mit dem Note 8 die Marke von tausend Euro und erzielt damit einen ähnlichen Preis, wie er für das iPhone 8 erwartet wird. Auch Huawei möchte dem neuen Topmodell von Apple etwas entgegensetzen und stattet das neue Mate 10 mit einem Chip für künstliche Intelligenz aus.

Das Mate 10 wird das neue Spitzenmodell von Huawei. (Bild: Huawei)

Samsung hat mit dem Galaxy S8 den Anfang gemacht und mit dem Note 8 bereits nachgelegt. Herausstechendes Merkmal beider Geräte ist das fast randlose Display und der Verzicht auf physikalische Knöpfe auf der Vorderseite. Das dies der aktuelle Trend im Smartphonemarkt wird, war schon vor den Präsentationen der Geräte bekannt. Apple wird am 12. September mit großer Wahrscheinlichkeit das iPhone 8 auch mit einem fast randlosen Display vorstellen. Einen Tag vorher wird bereits der chinesische Hersteller Xiaomi das neue Mi Mix 2 präsentieren. Erste Promobilder bestätigen auch hier ein randloses Display.

Und auch Huawei wird mit dem Mate 10 ein solches Display verbauen, stattet sein Flaggschiff aber zusätzlich mit einem besonderem Chip aus. Das Gerät wird als erstes Smartphone den Kirin 970-Chip erhalten, wie Huawei auf der IFA bekannt gab. Der Chip ist neben CPU und GPU auch mit einer sogenannten „Neural Processing Unit“ (NPU) ausgestattet und damit mit einem gesonderten Bereich für neuronale Netze. Das Mate 10 wird also bestimmte Prozesse künstlicher Intelligenz direkt auf dem Smartphone ausführen können und benötigt nicht mehr unbedingt eine Anbindung an einen Server. Huawei gibt an, das der Kirin 970 zum Beispiel 2000 Bilder die Minute erkennen kann und dabei besonders stromsparend sein soll. Auch Sprachassistenten sollen vom Chip profitieren. Das Mate 10 wird am 16. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt.

Apple arbeitet ebenfalls an künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Vielleicht finden einige Teile dieser Forschung auch ihren Weg in das iPhone 8.