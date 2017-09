Lieferengpässe unvermeidbar? Medienberichten zufolge wird sich Apples kommendes OLED-Smartphone eine ganze Weile lang rar machen. Ob es nun iPhone 8 oder iPhone Edition heißen wird, sei dahingestellt. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf anonyme Tippgeber aus der Zuliefererkette des Unternehmens aus Cupertino, dass vor allem das Display des Geräts zu Schwierigkeiten in der Produktion geführt haben soll. Die gegenüber Samsungs eigenen Displays komplexere Fertigungsmethodik sei fehleranfälliger.

Dummy eines iPhone 8 (Bild: Stefan Molz)

Wir hören nun nicht zum ersten Mal, dass das iPhone 8 anfangs nur in begrenzter Stückzahl am Markt verfügbar sein soll. Dieses Mal stammen die Informationen allerdings von Journalisten des WSJ. Das US-Wirtschaftsmagazin behauptet, wie zuvor schon Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities, dass Apples Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Allerdings: Beim Wall Street Journal wird man sogar so konkret, dass die Verspätung auf rund einen ganzen Monat eingegrenzt wird.

Um den Ausfall zu kompensieren, würde Foxconn nun mehr Mitarbeiter einstellen und man wolle in der Fertigung einen Gang zulegen. Dennoch wird damit gerechnet, das wegen vermeintlich starker Nachfrage eine Entspannung der Liefersituation erst Anfang 2018 eintreten wird.

OLED-Display im iPhone komplexer

Warum genau ist das OLED-iPhone jedoch nicht in so großen Stückzahlen verfügbar? Dem Bericht zufolge ist in erster Linie das Display selbst Schuld. Es wurde von einem Subunternehmen Samsungs in Vietnam gefertigt, da Apple eine andere Fertigung gewünscht hatte. Diese ist gegenüber dem Display, das Samsung für seine eigenen Android-Smartphones wie dem Galxy Note 8 verwendet, komplexer. Es seien mehr Arbeitsschritte notwendig, in denen Bauteile in verschiedenen Ebenen zusammen geklebt und angebracht werden. Nicht zuletzt ist Samsung der einzige Lieferant Apples in diesem Fall. Doch mittelfristig möchte Apple die Liefersituation ändern.

Die Präsentation der kommenden iPhone-Generation wird vermutlich kommende Woche am 12. September erfolgen.