Apple und der Journalismus. Das war nicht immer eine einfach Geschichte. Gerade in der jüngeren Vergangenheit jedoch galt Apple gleich mehrfach als der Retter einer ganzen Branche. Zunächst mit dem iPad, dann mit der Zeitungskiosk-App. Nun hat man mit Texture mal eben das amerikanische „Netflix für Magazine“ gekauft. Und wieder jubeln alle. Zurecht?

Am ehesten ist Texture mit den für europäische Leser eher bekannten Diensten Readly oder Blendle zu vergleichen. Ein Zeitschriftenanbieter also, der gar keine eigenen Inhalte produziert, sondern die von anderen gesammelt an interessierte Leser weiterreicht. Während Readly eher darauf abzielt, ganze Magazine zum Festpreis zum Lesen anzubieten, bietet Blendle eher einzelne, auf den jeweiligen Leser zugeschnitten herausgesuchte Artikel an.

Irgendwo dazwischen hängt das Angebot von Texture. Und so ist dann auch klar, wohin die Reise geht: nachdem Apple mit der Zeitungskiosk-App gestrandet ist, versucht man es seit einiger Zeit mit der News-App, die, zumindest in Deutschland, mehr oder weniger sinnvoll mit Artikeln bestückt wird.

„Apple bringt Qualitätsjournalismus an die Leute und erlöst sie von Buzzfeed und Co.“, jubilieren einige. Das ist aber deutlich zu kurz gedacht. Mal wieder. Apple wird den Journalimus nicht retten können. Das müssen die Verlage und Redaktionen schon selbst tun. Doch Apple bietet Werkzeuge dazu und baut Brücken. Mein persönlicher Konsum von Magazinen ist mit dem Aufkommen des iPad und erst Recht mit dem Start von Readly signifikant gestiegen. Und ich kenne viele, denen es ähnlich geht. Ist das genug, um zigtausend Redaktions-Jobs allein in Deutschland zu retten? Sicherlich nicht.

Wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen

Es ist Zeit, dass Medienhäuser die sich ihnen bietenden Chancen ergreifen und selbst aktiv werden. Andere werden sie nicht retten, nur weiter ausbeuten. Das beste Beispiel dafür ist Facebook, das sich ebenfalls als großer Retter des Journalismus platzierte (Stichwort: „Instant Articles“) und jetzt die Daumenschrauben immer weiter anzieht. Wer sich einst voller Inbrunst und Euphorie über die von Facebook gebaute Brücke wagte, erwacht langsam aus einem Albtraum von Gängelungen und Abzocke. Selbiges ist von Apple in der Form nicht zu erwarten. Aber Apple trommelt dafür auch deutlich leiser. Man bietet Chancen. Was Verlage daraus machen, ist deren Sache. Dafür bleibt man Herrscher über die eigenen Inhalte.

Ein gutes Zeichen

Trotzdem lässt der Schritt Apples, Texture zu kaufen, hoffen. Apple kennt den Wert neutraler Berichterstattung und unterstützt sie – obschon sicherlich wirtschaftliche Aspekte den Ausschlag gegeben haben mögen. Spannend ist jedoch, dass Apple nicht etwa anfängt Newsportale im Web aufzukaufen, um die eigene News-App mit qualitativ hochwertigen Inhalten auszustatten. Man verlässt sich auf Zeitungs- und Magazinredaktionen. Diese werden schon das Richtige liefern. Und auch wenn wir hier ausschließlich von digitalen Magazinen sprechen, stärkt diese Aktion auch den Print-Markt. Denn viele digitale Publikationen werden nach wie vor durch die Erlöse der gedruckten Hefte subventioniert.

Sollte Apple sich ernsthaft anschicken wollen, dem Journalismus etwas gutes zu tun, könnte man dies übrigens beispielsweise tun, indem man davon abrückt, 30 Prozent der über den App Store mit Magazinen getätigten Umsätze einzubehalten. Das würde Apple nichts kosten und es wäre ein warmer Geldregen für viele Verleger. Jedenfalls aber lenkt die Übernahme von Texture den Blick vieler auf digitale Magazine. Manch einer wird vielleicht gerade jetzt zum ersten Mal erfahren, dass es Angebote wie das von Texture auch hierzulande gibt.

