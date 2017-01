06.01.2017 - 08:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Zubehörhersteller Henge Docks hat auf der diesjähirgen CES große Ankündigungen gemacht. Das Unternehmen ist jetzt offizieller Apple-Reseller und darf nun eigene Produkte gemeinsam mit passenden MacBook-Modellen verkaufen. Für neue Produkte sorgte man daher ebenfalls und kündigte gleich mehrere Dockingstations für das neue MacBook Pro an - zwei horizontale und ein vertikales Dock für Ihren Schreibtisch.



(Bild: Henge Docks)

Henge Docks liefert schon seit Jahren innovative und leistungsstarke Docks für verschiedene MacBook-Modelle. Auf der CES 2017 in Las Vegas stellte man daher neue Dockingstations für das kürzlich veröffentlichte MacBook Pro vor. Bei dem ersten handelt es sich um ein horizontales Dock, das vielen Anwender bekannt vorkommen könnte. Es kommt in zwei Varianten – als USB-C- oder Thunderbolt-Modell – und spendiert dem Apple-Notebook dreizehn neue Anschlüsse. Dazu gehören unter anderem zwei Kopfhöreranschlüsse, ein SD-Kartenleser, vier „USB 3.0"-Ports, ein Gigabit Ethernet, zwei Mini DisplayPort-Anschlüsse, ein Stromanschluss sowie ein Kensington Lock. Das Dock soll in diesem Frühjahr erscheinen und wird dann etwa 499 US-Dollar kosten.

(Bild: Henge Docks)

Wer sein MacBook Pro lieber zu Seite legt und an einem externen Monitor arbeitet, sollte sich das vertikale Dock des Zubehörherstellers ansehen. Hier wird der Laptop hochkant eingesteckt und spart damit viel Platz auf dem Schreibtisch. Hier sind lediglich zwei USB-C- beziehungsweise „Thunderbolt 3"-Anschlüsse vorhanden. Wenn es im Frühjahr in den Handel kommt, wird es 149 US-Dollar kosten.

(Bild: Henge Docks)

Abschließend stellte man noch ein weiteres Dock vor, welche gleichzeitig den Bedienkomfort erhöht. Das Tethered Dock besticht dabei durch seine kompakte Größe und viele Anschlussmöglichkeiten, die nur wenig Wünsche offen lassen: ein Kopfhöreranschluss, SD-Kartenleser, drei „USB 3.0"-Ports, Gigabit Ethernet, Stromanschluss, zwei Mini DisplayPort-Anschlüsse und ein „Thunderbolt 3"- beziehungsweise ein USB-C-Anschluss - je nach dem für welches der beiden Modelle man sich entscheidet. Es soll ebenfalls im Frühjahr in die Läden kommen und wird 199 US-Dollar kosten.