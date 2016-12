24.12.2016 - 12:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die ersten Displays für das neue MacBook Pro vom Typ LG UltraFine 5K sind bei ihren Eigentümern angekommen. Die Displays werden per USB-C bzw. Thunderbolt 3 direkt an das neue Apple-Notebook angeschlossen. Allerdings kamen manche Geräte defekt an.



24.12.2016 - 12:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

LG UltraFine 5K (Bild: LG)

Das große LG Ultrafine 5K (27 Zoll) wird mittels Thunderbolt 3 an die USB-C-Buchse des neuen Macbook Pro angeschlossen. Es erreicht eine Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln und verfügt über ein IPS-Panel, mit dem es den Farbraum DCI-P3 abdeckt. Neben USB-C-Anschlüssen ist ein Stereolautsprecherpaar eingebaut. Dazu kommen Kamera und Mikrofon.

Im Apple Store kostete der LG Ultrafine 5K eigentlich 1.400 Euro. Der Preis liegt aufgrund einer aktuellen Rabattaktion von Apple allerdings bis zum 31. März 2017 bei 1.049 Euro.

Nachdem das Display lange Zeit nicht verfügbar war, tauchte es vor wenigen Tagen für kurze Zeit im Apple Online Store auf. Bereits kurz nach der Veröffentlichung stiegen die Lieferzeiten dann wieder von drei bis fünf Werktagen auf zwei bis vier Wochen an. Doch es gab natürlich einige Glückliche, die eines der begehrten Geräte ergattern konnten und die ersten Besitzer konnten die Displays jetzt in Empfang nehmen.

Das im Lieferumfang enthaltene Thunderbolt 3-Kabel war bei einigen Nutzern allerdings defekt, so dass sie sich noch einmal an Apple wenden müssen. Das geht aus Berichten aus dem Forum von Macrumors hervor.

Kompatibilität

Mit diesen Mac-Computer können Sie nach einem Supportdokument von Apple das LG UltraFine 5K Display nutzen:

3840 x 2160 Pixel bei 60Hz

Mac Pro (Ende 2013)

MacBook Pro (Retina, 15-Zoll, Mitte 2014) oder neuer

MacBook Pro (Retina, 13-Zoll, Anfang 2014) oder neuer

iMac (Retina, 27-Zoll, Anfang 2014) oder neuer

iMac (Retina, 21,5-Zoll, Ende 2015)

iMac (21,5-Zoll, Ende 2015)

MacBook Air (13-Zoll, Anfang 2015)

MacBook Air (11-Zoll, Anfang 2015)

3200 x 1800 Pixel bei 60Hz