Jetzt auch preisgekrönt: Das Display in Apples iPhone X (Bild: Apple)

iPhone X und iPad Pro für bestes Display ausgezeichnet. Die Industrie hat Apple lieb. Juroren der Industrie-Messe „Display Week“ haben nun unter anderem Apples Face-ID-Smartphone und die jüngste Generation des Pro-Tablets mit einer Auszeichnung versehen. Der Hersteller aus Cupertino hat so jetzt schwarz auf weiß verbrieft, dass die Displays die momentan besten und innovativsten in Ihrer Generation sind.

Wenn Sie ein iPhone X oder ein iPad Pro der aktuellen Generation besitzen, dann gehören Ihnen Geräte, deren Displays zum besten gehört, was die Industrie derzeit anbietet.

Industrie zeichnet Apples Displays aus

Eine Jury der Industrie-Messe „Display Week“ hat nämlich entschieden, dass sowohl das iPhone X als auch das iPad Pro über die besten Displays ihrer Generation verfügen.

Aber kann man überhaupt sagen, dass es „Apples“ Displays sind? Immerhin greift der Hersteller auf Partner wie Samsung, LG und andere zurück. Tatsächlich trägt das Unternehmen aus Cupertino viel dazu bei, dass die Displays so gut arbeiten, wie sie es tun. Die Steuerungschips und Kalibrierung tragen Ihr Scherflein dazu bei, dass die Konkurrenz trotz vergleichbarer Bauteile nicht dasselbe Ergebnis erzielt.

iPhone 10 sucht in der Praxis seinesgleichen

Neben der Tatsache, dass das OLED-Display im iPhone X beinahe die gesamte Geräteoberfläche einnimmt, weiß es optisch zu überzeugen. Display Week lobt die Darstellung des iPhone 10 für lebendige Farben, echtes Schwarz, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und ein der Konkurrenz überlegenes Farbmanagement. Das Face-ID-Smartphone könne mit seinem HDR-Display sowohl die Standards Dolby Vision als auch HDR10 anzeigen. Darüber hinaus erlaubt die True-Tone-Technologie die dynamische Anpassung der Weißbalance, um in unterschiedlichen Umgebungen eine realistischere Darstellung zu garantieren. Die sei beinahe wie auf Papier.

Der Bildschirm des iPhone 10 gewinnt in der Kategorie „Display Applications of the Year“.

iPad Pro überzeugt dank ProMotion

Display Week hebt beim Display des iPad Pro vor allem Apples ProMotion-Technologie als innovativ hervor. Sie steckt in den aktuellen Geräten mit 10,5 und 12,9 Zoll Displays und sorgt dafür, dass die Bildwiederholrate sich dynamisch an die Ausgabe anpasst. Wenn Sie einen Film schauen, ist die Bildwiederholrate eine andere als wenn Sie mit dem Apple Pencil gerade etwas zeichnen.

Das Display des Pro-Tablets aus Cupertino gewinnt in der Rubrik „Displays of the Year“.

Anzeige