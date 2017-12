Das iPhone X sticht vor allem durch ein Feature hervor, das sonst kein anderes iPhone bietet: Face ID. Dahinter verbirgt sich Apples Ersatz, respektive Weiterentwicklung von Touch ID zur Authentifizierung eines iPhone-Benutzers. Dabei kommen ausgefeilte Gesichtsterkennungssysteme zum Einsatz, die nicht nur benutzt werden, um das iPhone zu entsperren, sondern beispielsweise auch, um sich auf Websites oder in Apps anzumelden oder Zahlungen im App Store abzunicken. Face ID ist also eine spannende Neuerung. Aber birgt es wirklich so viele Gefahren, wie Kritiker behaupten?

Apples Marekting-Chef Phil Schiller erklärt die Funktionen der TrueDepth-Kamera im iPhone X. (Bild: Apple)

Apple setzt voll auf die neue Technologie und es darf keinen wundern, wenn Face ID auch bald Bestandteil von iPads und Macs wird. Aber längst nicht alle Beobachter reagieren mit Enthusiasmus und Euphorie auf Face ID. Im Wesentlichen gibt es drei große Bedenken gegenüber Face ID, die Apple ausräumen muss:

1. Viele iPhone-Besitzer fürchten, dass Face ID in der Realität nicht so gut funktioniert wie in Apples Werbevideos – oder sogar schlechter als Touch ID.

2. Eine weitere Angst ist, dass Face ID nicht so sicher ist wie Touch ID und unbefugten Zugang zum iPhone gewährt.

3. Nicht nur in Deutschland wird hinter Face ID ein lauernder Datenschutz-GAU vermutet.

Gesichtsauswahl

Es ist wichtig, dass Face ID zuverlässig funktioniert. Man nutzt es ständig, denn es ist eben nicht nur eine nützliche Zusatzfunktion, um Emojis zu animieren, sondern der Schlüssel zu allem. Entsprechend peinlich ist es nicht nur Apple, sondern auch iPhone-Benutzern, wenn Face ID nicht funktioniert.

Keine Home-Taste, kein Touch ID. Laut Apple sinkt mit Face ID die Wahrscheinlichkeit einer fälschlichen Entsperrung von 1:50.000 auf 1:1.000.000. (Bild: Apple)

Um dies zu vermeiden, hat man bei Apple mehr als eine Milliarde Aufnahmen von Gesichtern gescannt und verarbeitet. Kritiker hinterfragen hier bereits die Bildauswahl und verweisen auf die Vergangenheit: HP blamierte sich beispielsweise mit einer Web-Cam, die Probleme mit dunkelhäutigen Menschen hatte. Während sich einige Gedanken über eine mögliche Bevorzugung bestimmter Ethnien durch Apple machen, fragen sich andere, wo eigentlich die Fotos von einer Milliarde Gesichtern herkommen.

In der Realität stellten sich bislang zumindest erstere Bedenken als unbegründet heraus. Face ID funktioniert überwiegend wie beworben und Apple hat kaum mit schlechter Presse zu kämpfen.

Gefälschte Gesichter

Mit viel Häme hatte Apple-Konkurrent Samsung zu kämpfen, als klar wurde, dass man deren Gesichtserkennungssoftware zum Entsperren von Android-Telefonen mit Fotos austricksen kann. Das für sich genommen ist schon schlimm genug – noch schlimmer wird es aber, wenn, wie bei Apple mit Apple Pay, auch noch Zahlungsmöglichkeiten bestätigt werden. Um es möglichen Angreifern so schwer wie möglich zu machen, projiziert die zu Face ID gehörende TrueDepth-Kamera über 30.000 Infrarot-Punkte auf das Gesicht und erstellt daraus sowohl eine 2D- als auch eine 3D-„Landkarte“. Diese werden mit einer zufälligen Auswahl an Fotos verknüpft und als mathematischer Ausdruck gespeichert. Außerdem sollen über intelligente Systeme Versuche, das iPhone mit Masken oder ähnlichem zu täuschen, erkannt werden.

Damit Angreifer – oder auch Polizisten – nicht einfach Ihr iPhone entsperren können, indem Sie es vor Ihr Gesicht halten, erkennt das iPhone X, ob Sie ihm gerade Ihre Aufmerksamkeit schenken. Guckt man nicht in Richtung der Kamera, wird das iPhone X nicht entsperrt. Außerdem versetzt das 5-malige Drücken des Ein-/Ausschalters das iPhone in SOS-Modus, der Face ID komplett deaktiviert.

Inzwischen ist es allerdings findigen Tüftlern aus Asien gelungen Face ID sehr wohl mit aufwändigen Masken auszutricksen. Aber immerhin ist dafür offenbar ein größerer Aufwand notwendig als zum Beispiel für die Überlistung von Touch ID. Bleibt die Erkenntnis: wer höchsten Wert auf seine Daten legt, der ist nach wie vor mit einem Passwort am besten beraten.

Der A11-Bionic-Chip verfügt über ein „neuronales Netzwerk“, das die Face-ID -Daten abgleicht und vor Täuschungsversuchen mit Masken oder Fotos schützen soll. (Bild: Apple)

Face ID erkennt, ob Sie in Richtung des Telefons blicken und entsperrt das iPhone X nur dann. (Bild: Apple)

Privatsphäre adé?

Ein 30.000 Bildpunkte starkes 3D-Abbild eines jeden Gesichts wäre ein wahres Geschenk für die Überwachungsfetischisten im Innenministerium und erst recht in demokratiefernen Staaten. Und natürlich auch für die Werbeindustrie, könnte über solche Bilddaten doch gegebenenfalls erfasst werden, was uns wirklich interessiert. Müssen wir also fürchten, dass unsere Gesichtsdaten bald genauso verkauft und ausgenutzt werden, wie schon jetzt unser Klickverhalten im Internet? Apple versucht das nach Kräften zu verhindern: die Face-ID-Daten landen nicht in der Cloud und auch nicht in lokalen Back-ups,sondern verbleiben auf dem Gerät. Aufnahmen, die gemacht werden, um Bilder mit der Face-ID-„Gesichtslandkarte“ abzugleichen, werden sofort nach Gebraucht gelöscht.

Aber was ist mit Apps anderer Anbieter? Die bekommen die Face-ID-Daten auch nicht zu sehen. Sie bekommen nur ein „Ja“ oder „Nein“ von der Face-ID-Programmierschnittstelle zurückgeliefert. Edward Snowden, den modernen Helden, der den Überwachungsskandal um unter anderem die National Security Agency (NSA) und den Bundesnachrichtendienst (BND) aufdeckte, überzeugt das allerdings nicht. Er geht davon aus, dass die Technologie früher oder später missbraucht werden wird. Sicherheitsforscher Trent Lapinski gibt zu bedenken, dass es sich bei Face ID um ein Geschenk handele, dass nie mehr zurückgenommen werden könne. Die eigentliche Sorge bezieht sich dabei aber gar nicht auf Apples Face ID, sondern darauf, dass Apple hier einen Weg ebnen könnte, der Gesichtserkennung normal werden lässt. Auch bei deutlich unsicheren Systemen und für deutlich profanere Zwecke

In den USA gehören auch Politker zu den Kritikern von Face ID. Senator Al Franken wandte sich an Apple-Chef Tim Cook mit der Frage, ob Apple Face-ID-Daten mit Strafverfolgungs- oder anderen Behörden teilen würde. Apple beantwortete die Frage nicht direkt, sondern verwies darauf, dass die Daten in einem gesicherten Bereich des Prozessors („Secure Enclave“) gespeichert würden. Das impliziert, dass nicht einmal Apple selbst Zugriff auf die Daten hat.

Fazit

Wie steht es also um Face ID? Ist die Technologie wirklich der reine Albtraum für alle, die Wert auf ihre Privatsphäre legen? Natürlich kann man die Möglichkeit, dass das iPhone X, beziehungsweise die Secure Enclave, eines Tages gehackt wird, nicht ausschließen. Das kann man nie. Bei keiner Technologie. Nach unserem Dafürhalten tut Apple alles erdenkliche, um die Daten so gut wie möglich abzusichern.

Ermöglicht Face ID den Zugriff Fremder auf Ihr iPhone X? Ja, theoretisch schon. Dabei ist Face ID nach aktuellem Kenntnisstand aber tatsächlich sicherer oder zumindest schwieriger zu umgehen als Touch ID. Wer also Touch ID genutzt hat, muss sich an dieser Stelle vor Face ID nicht fürchten.

Und auch in der Praxis sehen wir keine Nachteile von Face ID gegenüber Touch ID. Es hat lediglich in anderen Fällen Probleme. Nicht mit feuchten Fingern, sondern beispielsweise mit zu sehr verdeckten Gesichtern.