​iPhone SE 2 in Indien aufgehalten? Glaubt man neuen Medienberichten, dann soll Apples kommendes 4-Zoll-Smartphone ausschließlich in Indien hergestellt werden. Das übernimmt Apples Partner Wistron, der zu diesem Zweck schon vor einiger Zeit Produktionsstätten im Land errichtete. Doch nun sollen Verordnungen der Regierung Schuld haben, dass das Gerät sich verzögert.

Das in Neu-Delhi, Indien, ansässige und englischsprachige Tech-Blog Tekz24 behauptet: Die indische Regierung ist Schuld, dass das iPhone SE 2 nicht schon Ende März auf Apples Bildungsevent in Chicago vorgestellt wird. Doch auch für die WWDC 2016 im Sommer sieht das Blog Schwarz. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte, dass Apple das Gerät auf der Keynote zum Event zeigen könnte. Denn zu Jahresbeginn kam es jedenfalls nicht.

Verzögerungen bei iPhone SE 2 in Indien?

Tekz 24 behauptet von sich selbst, mehr Wert auf Qualität, denn auf Quantität zu legen. Das noch junge Blog (seit 2014) wird von vier Jugendlichen aus Neu-Delhi geführt.

Apple setzt beim iPhone SE 2 gerüchteweise nur noch auf „Made in India“. Das Smartphone soll ausschließlich in Indien gefertigt werden und nicht mehr in China. Man möchte aus eigenen Quellen erfahren haben, dass die Bürokratie Apple und seinem Partner Wistron einen Strich durch die Rechnung macht. Die Produktion werde dadurch aufgehalten. Man behauptet, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Präsentation des SE-Nachfolgers zur Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer geben wird.

iPhone SE 2 mit kabellosem Laden

Das kommende SE2 werde eine Glasrückseite bekommen und damit kabelloses Aufladen wie beim iPhone 8 oder iPhone X ermöglichen. Darüber hinaus würde Apple bei dem Gerät aber keine weiteren großen Experimente wagen. Nicht zuletzt deshalb, weil es sich dabei um das Einstiegsmodell handelt, das in Schwellenmärkten als günstigstes Modell angeboten wird.

Das Smartphone soll weiterhin ein Display zwischen 4 und 4,2 Zoll Display-Diagonale bieten. Es bekommt 32 oder 128 GB Speicher und einen Apple A10 SoC als Antriebsaggregat. Der Akku soll vermutlich 1.700 mAh Kapazität bieten. Die Spezifikationen basieren bislang allesamt nur auf Gerüchten. Andere Hinweise auf ein randloses Modell mit Gesichtserkennung sollen sich hingegen nicht bewahrheiten. Dies sah schon KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo genauso.

