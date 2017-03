17.03.2017 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple investiert eine Menge Geld in die Volksrepublik China und eröffnet weitere Forschungs- und Entwicklungszentren in dem kommunistischen Land. Eine halbe Milliarde US-Dollar sollen investiert werden um junge Talente anzuwerben und auszubilden.



Shenzen bei Nacht (Bild: jo.sau/ CC BY 2.0)

Die neuen Entwicklungszentren von Apple sollen in Shanghai und Suzhou entstehen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung auf Chinesisch mit.. Zwei weitere, zuvor angekündigte Niederlassungen sollen in Peking und Shenzhen aufgebaut werden, so dass in diesem Jahr gleich vier Zentren aus dem Boden gestampft werden.

Apple hat gute Gründe für das Investment von einer halben Milliarde US-Dollar. Damit sollen in China Experten für die Lieferkette ausgebildet und gefördert werden. Absolventen der Pekinger Universität und den Uni-Standorten Tsinghua und Shanghai Jiaotong sollen künftig bei Apple Arbeit finden. Dazu hat Apple bereits Kooperationen für Praktika angeschlossen und will auch Unternehmensgründer fördern.

Zwar entwickelt Apple den Großteil seiner neuen Produkte in den USA, doch auch im Ausland wird mehr und mehr geforscht. Das erleichtert es Apple, kluge Köpfe aus aller Welt zu beschäftigen, ohne dass diese in die USA umziehen müssen.

Es könnte jedoch auch politische Gründe für Apples Engagement in China geben. Um die Gunst chinesischer Behörden zu gewinnen, muss Apple in China Fuß fassen. Apple hatte 2016 an dem chinesischen Unternehmen Didi Chuxing eine Beteiligung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar erworben.

Will Apple auch Chinas Behörden besänftigen?

Kurz vor Weihnachten 2016 musste Apple sämtliche Apps der New York Times aus dem chinesischen App Store löschen, nachdem die Regierung eine entsprechende Anfrage gestellt hat. Es war nicht das erste Mal, dass Apple einer solchen Forderung aus China nachgeben musste. So gab es Schwierigkeiten mit Markenrechten aber auch die zwangsweise Schließung des iTunes-Movies und Books-Stores dürfen Apple stören.

Aktuell beschäftigt Apple etwa 12.000 Menschen in China. Dennoch sollen 4,8 Millionen Jobs in China durch Apple entstanden sein, wovon allein 1,8 Millionen App-Entwickler für iOS sein sollen. Das hört sich in unseren Ohren aber etwas übertrieben an. Apple erläuterte die Entstehung dieser Zahlen nicht.

