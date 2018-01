​iPhone macht sich 2018 in China bezahlt. In diesem Jahr wird Apple mit seinen Smartphone-Modellen vor allem in China punkten können. Da sind sich die Analysten von KGI Securities, allen voran, Ming-Chi Kuo sicher. Die Rede ist beispielsweise von einem noch größeren iPhone X. Rein statistisch verkaufen sich dort Geräte mit großen Displays im High-End-Sektor besonders gut.

iPhone X nicht groß genug für China? (Bild: Apple)

Die Schlagzeilen zu dieser Investoren-Notiz von KGI Securities lauten oft: Das iPhone X hat sich in China schlechter verkauft als erwartet, 2018 wird alles besser. Doch als Mac-Life-Leser wissen Sie, dass es teils sehr unterschiedliche Auswertungen zum iPhone von Apple gab. Gerade in China konnte Apple 2017 deutlich zulegen. Die Performance des iPhone X war in China gar nicht so schlecht. Besonders gut soll sich aber das iPhone 7 Plus verkauft haben.

2018 mit noch größerem Display

Was sich gegenüber 2017 bei Apples iPhone-Palette ändern wird, ist vor allem die Displaygröße. Neben einem iPhone X, wie wir es aus letztem Jahr kennen, kommt ein weitere Modell dazu, das noch ein größeres Display bieten wird. Zusätzlich zu einem OLED-Modell mit weiterhin 5,8 Zoll Displaydiagonale soll es ein weiteres mit 6,5 Zoll großem OLED geben. Dazwischen wird Apple vermutlich noch ein 6,1 Zoll großes Modell mit LCD-Display anbieten.

Die beiden größeren Varianten dürften die Nachfrage in China noch weiter ankurbeln.

Prognose nach unten angepasst

KGI Securities hat die eigene Prognose für Verkaufszahlen des iPhone X nach unten angepasst. Im Q1 2018 auf 18 Millionen Geräte und im Q2 2018 auf 13 Millionen Geräte. Dies liegt unter dem Durchschnitt der Marktbeobachter. Die gehen davon aus, dass Apple 20-30 Millionen Face-ID-Geräte im Q1 und 15-20 Millionen Einheiten im Q2 absetzen kann.

iPhone X bald altes Eisen

Etwa Mitte 2018 würde das iPhone X dann schon das Ende seines Produktzyklus erreichen, da im Herbst ein neues Modell angeboten wird. KGI Securities hatte zunächst gedacht, dass Apple in dieser Zeit rund 80 Millionen iPhone X verkaufen wird. Nun geht man davon aus, dass es um die 62 Millionen Stück werden.

Wechselzyklus dauert länger

Laut KGI gibt es vor allem zwei Gründe für das „schlechte“ Abschneiden. Konsumenten würden mittlerweile zehn Monate länger mit dem Austausch der Geräte warten als noch ein Jahr zuvor. Waren es im Q4 2016 noch 14 bis 16 Monate, die ein Wechselzyklus dauert, sind es im Q4 2017 jetzt schon zwischen 24 und 26 Monate.

Der zweite Grund ist die Nachfrage nach großen Displays. Das Display des iPhone X sei für manche zu klein. Dazu kommt, dass viele Apps aus China noch nicht den ganzen Platz ausnutzen, weil sie nicht für die Nutzung mit der Kerbe optimiert wurden.