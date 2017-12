19.12.2017 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der beliebte Social-News-Aggregator Reddit hat nun ein Update für die iOS-App veröffentlicht. Mit der Aktualisierung brachte man viele Änderungen und neue Funktionen mit sich, die sowohl den Nutzern als auch den Moderatoren dabei helfen sollen, den Überblick zu behalten. Laut den Entwicklern soll man sich bei der Entwicklung vor allem auf Feedback der Community konzentriert haben. Was bringt das Update?



Seit einigen Jahren erfreuen sich News-Aggregatoren wie Reddit einer immer größer werdenden Beliebtheit. Daher wundert es nur wenig, dass die Entwickler hinter der iOS-App vor allem auf das Feedback der Nutzer vertraut haben, um Version 4.0.0 zu entwickeln. Mit der Aktualisierung wird die Nutzererfahrung nämlich deutlich verbessert und ermöglicht auch den Moderatoren mehr Kontrolle, da nun Mod Mode, Mod Queue, Modmail 2 sowie Mod Management auch in der mobilen App zur Verfügung stehen und nicht mehr den Umweg über die Website bedürfen.

Für die Leser beziehungsweise Nutzer hat Reddit einen ganz besonderen Modus integriert. Mit dem neuen Theater-Modus ist es nämlich möglich einfacher virale Videos, animierte GIFs oder andere Medieninhalte aus den Lieblings-Communities zu entdecken, die sonst womöglich zwischen den zahlreichen Kommentaren und Diskussionen verloren gehen könnten. Daneben gibt es nun auch eine Live-Kommentar-Funktion, die eine Verfolgung von Diskussionen in Echtzeit ermöglicht. Ebenfalls interessant dürfte die Tatsache sein, dass man nun beim Öffnen von Webseiten auf den „Safari View Controller“ zurückgreift, um das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten.

Auch das iPad wurde mit exklusiven Funktionen bedacht. Dazu zählt der Multitasking-Support sowie das Scrollen an den Rändern. So lässt sich die App nun auch in Split View oder als Slide Over simultan mit anderen Apps verwenden. Sie können also Reddit nutzen und nebenbei beispielsweise mit Safari im Internet surfen.