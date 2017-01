20.01.2017 - 10:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der nächsten Woche werden sich einige Mitglieder des technischen Unicode-Komitees in Apples Hauptquartier im kalifornischen Cupertino einfinden. Bei einem Meeting möchte man über die Einführung neuer Emojis und Modifikationen für die kommenden Unicode-Updates diskutieren. Darunter soll sich auch eine besondere Neuerung befinden, die rothaarige Charaktere in eine zukünftige Version einführen soll.



20.01.2017 - 10:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut der Website Emojipedia ist in den letzten Monaten immer wieder ein Thema aufgekommen – Emojis mit roten Haaren. Der Seite zufolge soll die Nachfrage der Nutzer stark gestiegen sein, wobei der entsprechende Antrag in der nächsten Woche diskutiert werden wird. Apple hat nämlich Mitglieder des Unicode-Komitees zu sich in den Firmensitz in Cupertino eingeladen und wird neben weiteren Themen auch die Einbindung von rothaarigen Emojis besprechen. Ein Vorschlag eines Subkomitees liegt bereits vor und könnte bei den Gesprächen als Grundlage dienen.

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

In dem Dokument werden verschiedene Ideen für die Implementierung der neuen Emojis beschrieben. Neben einen zusätzlichen rothaarigem Emoji könnten auch einzelne Modifikationen bestehender Elemente vorgenommen werden, um das Ziel zu erreichen. Eine andere Idee beschreibt einen völlig neuen Ansatz, der die Veränderung von bestehenden beziehungsweise die Zusammenführung zwei Emojis zulässt, sodass man unabhängig voneinander über das Geschlecht und die beispielsweise die Haarfarbe entscheiden kann.

Umständlich erscheinen die Ideen allemal und sorgen für noch weniger Überblick, sodass das Suchen nach passenden Emojis bald länger dauern könnte als die herkömmliche Beschreibung der Aktivität in Textform. Bereits jetzt wurden schon mehr als 51 neue Bildchen für das diesjährige Unicode-Update angekündigt, dass wir wieder in der zweiten Jahreshälfte erwarten dürfen.