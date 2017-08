08.08.2017 - 19:16 Uhr Geschrieben von Mac Life

Es muss nicht immer iTunes sein! Wenn Sie Ihre Videos auf Ihrem iPhone oder iPad optimiert wiedergeben wollen, stehen sinnvolle Alternativen zur Auswahl. Eine davon ist der MacX Video Converter. Mit dieser Software können Sie Videos herunterladen, bearbeiten, aufnehmen oder umwandeln. Via Mac Life bekommen Sie die Vollversion der Software kostenlos.



08.08.2017 - 19:16 Uhr Geschrieben von Mac Life

MacX Viceo Converter auf dem MacBook Pro (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Hersteller, Montage: Mac Life)

Der MacX Video Converter will nicht weniger als der beste All-in-One Video Converter für den Mac zum Downloaden, Umwandeln, Bearbeiten und Aufnehmen von Videos sein. Mit unterstützten 320+ Video- und 50+ Audiocodecs hilft er Ihnen, 4K UHD, MKV, AVCHD, M2TS, MP4, AVI, WMV, MOV, VOB und weitere in ein beliebiges Video- oder Audioformat Ihrer Wahl zu konvertieren, damit Sie Videos in iTunes und QuickTime genießen, mit Final Cut Pro und iMovie bearbeiten, auf YouTube und Facebook teilen oder auf iPhone 7/7 Plus/SE/6s/6s Plus, iPad Air 2/Mini 4, Android, Samsung Galaxy Note 5/Edge, HTC, WP8, PS4 und vielen mehr abspielen können. Der Converter ermöglicht es darüber hinaus, Videos und Musik von 300+ Seiten zu downloaden und YouTube in MP4/MP3 umzuwandeln für die Offline-Wiedergabe. Der MacX Video Converter ist zudem der weltweit erste Video Converter mit Unterstützung für Intels QSV-Hardware, welche die Geschwindigkeit der Videokonvertierung stark zu beschleunigen vermag.

Jetzt registrieren und gratis downloaden!

Beliebige Video- Audioformate umwandeln auf dem Mac

Mit 320+ Video- und 50+ Audiocodecs ermöglicht MacX Video Converter Pro jedes Video in mehr als 180 Videoformate und 14 gängige Audioformate umzuwandeln auf Mac OS X, zum Beispiel MKV in AVI, MKV in MP4, AVI in MP4, WMV in MOV, VOB in MP4, FLV in MP4, AVCHD in MOV, MP4 in MP3 und so weiter. Egal ob Sie Videoclips von HD-Camcordern auf YouTube hochladen, Online-Videos auf tragbaren Geräten genießen oder schlicht Dateien bearbeiten wollen: Der MacX Video Converter für Mac ist eine gute Wahl.