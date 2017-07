21.07.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple möchte stets die beste Leistung abliefern und legt dabei bei vielen Systemen großen Wert auf Qualität. Etwa auf dem alten Apple TV (bis einschließlich 3. Generation) waren nur handverlesene Apps von Drittanbietern zu finden. Ähnlich verhält es sich auch bei der Infotainment-Lösung für Fahrzeuge. Über Apple CarPlay ist nun mit Google Play Music eine weitere Music-Streaming-App im Auto verfügbar.



Google Play Music für iOS kann nun auch mit Apple CarPlay in kompatiblen Fahrzeugen verwendet werden. Damit gesellt sich die Google-App in den relativ kleinen Kreis an verfügbaren Drittanbieter-Apps für Apples Infotainment-Alternative. Apple lässt nämlich nur wenige Entwickler für die relativ junge Plattform zu, um die Qualität hochzuhalten und damit eine sichere Autofahrt gewährleistet wird. So lässt sich Googles Streaming-App nun direkt über das Fahrzeug-Display bedienen.

Mit der letzten Aktualisierung auf Version 3.32.1004 hat Google nicht nur einige Fehlerverbesserungen vorgenommen, sondern auch die CarPlay-Kompatibilität freigeschalten. Diese bringt natürlich viel neuen Komfort ins Auto. Google Play Music wurde dazu in vier Kategorien aufgeteilt: Empfehlungen, zuletzt gespielte Inhalte, Musik-Mediathek und Stationen, die nach Genre und Aktivitäten geordnet sind.

Google Play Music für iOS kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Neben einigen kostenfreien Funktion verfügt der Dienst natürlich auch über ein Abo-Modell, welches das Streaming-Erlebnis um neue Features erweitert.