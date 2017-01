19.01.2017 - 12:48 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Googles-Pixel-Smartphones werden durch die Bank gelobt. Dabei handelt es sich Testern aus allen Bereichen zufolge um hervorragende Android-Telefone. Allerding gelingt es Google auch drei Monate nach dem Marktstart des Pixel und des Pixel XL nicht, ausreichend Geräte bereitzustellen. Das Google Pixel XL mit 128 GB Speicher ist fast nirgendwo verfügbar – und wenn dann nur mit ewig langer Lieferzeit.



19.01.2017 - 12:48 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das Pixel ist gut - und kaum Verfügbar (Bild: Google)

Googles erste komplett in Eigenregie entwickelten Smartphones, das Google Pixel und das Google Pixel XL, gibt es mittlerweile seit rund drei Monaten zu kaufen. In Tests werden die beiden Telefone zudem rundherum gelobt. Dem Unternehmen ist es zweifellos gelungen, sehr gute Smartphones herzustellen. In einem anderen Bereich versagt der Internet-Gigant aber: bei der Verfügbarkeit der beiden Google-Pixel-Geräte.

Im deutschen Google Store gibt es das Google Pixel zwar in beiden Farben – Silber und Schwarz – aber nicht mit beiden möglichen Speichergrößen. Lediglich die 32-GB-Version ist verfügbar. Die Version mit 128 GB Speicher ist „Nicht auf Lager“. Beim Google Pixel XL ist es noch deutlich schlimmer. Dieses Telefon gibt es in Silber überhaupt nicht zu kaufen. Und auch in Schwarz steht es nur in der 32-GB-Version bereit, nicht aber in der 128-GB-Version. Dazu kommt, dass es die blaue Version der beiden Pixels nicht einmal nach Deutschland geschafft hat.

Lesetipp iPhone 8 bereitet anderen Smartphone-Herstellern schon jetzt Sorgen Mehreren Quellen zufolge soll das iPhone 8 beziehungsweise ein drittes Modell mit einem OLED-Display ausgestattet sein. Wenn man den Zulieferern... mehr

Das Google Pixel lässt auf sich warten

International verhält es sich genauso. Die Webseite NowInStock.net schreibt beispielsweise, dass das Google Pixel XL 128 GB in den USA seit dem vergangenen November nicht mehr auf Lager war. Und auch beim „exklusiven Händler“ Verizon wartet man bis Mitte März auf sein Telefon, wenn man dort jetzt ein Google Pixel XL 128 GB bestellen würde.

Die Deutsche Telekom gibt in ihrem Online-Shop immerhin Lieferzeiten zwischen einem und vier Tagen für das Pixel 23 GB in Schwarz und Silber an. Auch das Pixel 128 GB in Schwarz hat die gleiche Lieferzeit. Beim Pixel 128 GB in Silber gibt es wiederum gar keine Angabe, wann es ankommen wird. Beim Pixel XL ist es bei der Telekom auch nicht viel anders: Das Pixel XL 32 GB wird in beiden Farben innerhalb von vier Tagen ausgeliefert. Das silberne Pixel XL 128 GB hat eine Lieferzeit von vier Wochen und beim schwarzen Pixel XL 128 GB gibt es keine Angabe.