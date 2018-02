DotA 2 (Bild: Valve)

MoltenVK: Vulkan API per Metal portiert. MoltenVK ist ein Open-Source-Projekt. Es stellt Entwicklern für macOS und iOS ab sofort eine fast vollständige Portierung der Vulkan API zur Verfügung und zwar über den Umweg von Apples eigener Metal API. Auch anderen Plattformen wie Linux, Windows oder Android werden unterstützt, weshalb Entwickler mit einer Codebasis auskommen. Sehen wir nun in Zukunft mehr Spieleveröffentlichungen?

Die gestellte Frage müssen wir mit Nein beantworten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Mac als Spieleplattform sich unabhängig von zur Verfügung stehenden Technologien entwickelt. Wir könnten aber zumindest Updates für vorhandene Spiele sehen, die Performance-Steigerungen mit sich bringen und grafisch aufwendiger gestaltet sind. Dazu später mehr.

Was ist Vulkan?

Vulkan ist eine Schnittstelle für Programmierer, um Ressourcen der Grafikkarte anzuwenden. Vulkan ist, einfach ausgedrückt, die Weiterentwicklung von OpenGL.

Apple selbst bietet mit macOS und iOS aber nur sehr alte OpenGL-Treiber, deren Performance nicht optimiert ist. Seit der Hersteller aus Cupertino seine eigene Metal API zu diesem Zweck veröffentlichte, scheint das Interesse am Support fremder Technologien gleichsam geringer geworden.

Was ist MoltenVK?

An dieser Stelle greift nun MoltenVK ein. Es handelt sich dabei um eine Laufzeitumgebung, die beinahe den kompletten Befehlssatz der Vulkan API abdeckt und die Entwickler aber in ihre Spiel integrieren können. Dazu setzt das Projekt am Mac auch auf Apples Metal API.

Valve unterstützt MoltenVK

Valves eigene Source-2-Engine nutzt Vulkan. Deshalb hat das Unternehmen natürlich auch ein genuines Interesse an MoltenVK gezeigt. So gibt es eine Betaversion von DotA 2 für Mac, die mit MoltenVK realisiert wurde. Diese bietet gegenüber der herkömmlichen Variante, die Apples OpenGL-Treiber nutzt, bis zu 50 Prozent Geschwindigkeitszuwachs.

