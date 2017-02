23.02.2017 - 21:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Akku des iPhone 8 soll eine deutlich höhere Kapazität aufweisen als der aus dem iPhone 7. Das soll viele Nutzer dazu bringen, das neue Smartphone von Apple zu kaufen. Ob die Laufzeit aufgrund der vielen neuen Funktionen allerdings signifikant verlängert wird, darf bezweifelt werden.



23.02.2017 - 21:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone 8 soll einen deutlich größeren Akku als das iPhone 7 bekommen (Bild: CC0)

Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley ist sich sicher, dass die größere Akkukapazität des iPhone 8 viele Nutzer zum Umstieg bewegen wird, die mit der bisherigen Laufzeit ihres iPhones nicht zufrieden sind. Das wäre angesichts des erst im September letzten Jahres vorgestellten iPhone 7 allerdings ein herber Schlag.

Huberty erwartet, dass das High-End-iPhone ein anderes Gehäuse aufweisen wird. Das hatten andere Analysten ebenfalls beschrieben. Außerdem werde das neue iPhone 8 mit schnurlosem Laden sowie 3D-Sensoren und verbesserter künstlicher Intelligenz die Nutzer begeistern.

Lesetipp Verwirrung um AMOLED-Display bei iPhone 8 Neuen Spekulationen zufolge wird Apple die Verwendung von AMOLED als Display-Technologie beim iPhone 8 auf ein „besonderes Modell“... mehr

Wer ein etwa zwei Jahre altes iPhone besitzt, werde daher einen deutlichen Wunsch verspüren, das alte Gerät aufzugeben und ein iPhone 8 zu kaufen, meint die Analystin. Das sei besonders in China abzusehen. Auch das iPhone 7 soll im Herbst ein Upgrade in Form des iPhone 7s erfahren, doch hier werden die Unterschiede nicht so groß sein.

Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities hatte vor einige Tagen behauptet, dass das iPhone 8 mit einem mehrlagigen Logic Board Platz für einen Akku schaffen könnte, der L-förmig aufgebaut sei und 2.700 mAh fassen könnte. Demzufolge könnte die Akkulaufzeit des iPhone 8 der der des iPhone 7 Plus entsprechen. Zum Vergleich: Das iPhone 7 hat einen Akku mit 1.960 mAh und das iPhone 7 Plus einen Stromspeicher mit 2.900 mAh.