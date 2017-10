​Bei Apple verfestigen sich Gedankenspiele zum Pencil auf dem iPhone: Medienberichten zufolge denkt das Unternehmen aus Cupertino darüber nach, seinem Smartphone Support für den Stylus zu spendieren. Dies soll allerdings nicht vor 2019 geschehen und dann erst mit einer neuen Generation des Eingabegerätes. Die Informationen stammen aus „Industriekreisen“.

Apple Pencil auf dem iPhone SE (Bild: Alexander Trust)

Der Korea Herald berichtet, Apples Ingenieure hätten zuletzt versucht, die Idee von einem Stylus für das iPhone zu realisieren. Aktuell ist der Apple Pencil nämlich nur mit dem iPad Pro kompatibel. Doch eine Veröffentlichung eines solchen Zubehörs soll nicht vor 2019 stattfinden, ist entsprechend Zukunftsmusik.

Apple will andere Technologie nutzen als Samsung

Die anonyme Quelle des Korea Herald versicherte, dass Apple eine andere Technologie nutzen möchte als Samsung. Der iPhone-Hersteller möchte Superkondensatoren zum Einsatz bringen, deren Empfindlichkeit besonders hoch ist. Diese Methodik ist insgesamt günstiger als diejenige, die Samsung einsetzt (Elektromagnetresonanz, EMR). Denn bei letzterer müssen zusätzliche Bauteil im Display untergebracht werden. Doch obwohl die Methode Apples weniger kostet, würde Sie ein „echteres“ Schreibgefühl mit dem Stylus vermitteln.

Dazu sollen dann Prozessoren im iPhone verbaut werden, die noch einmal mehr Leistung bringen, um die Interaktion mit dem Zubehör besonders benutzerfreundlich zu gestalten.

Apple stünde darüber hinaus auch mit unterschiedlichen Produzenten von Stylus in Verbindung, mit denen es eine Kooperation sucht.

Steve Jobs war gegen den Stylus

Wenn wir einen Blick zurück in Apples Geschichte werfen, dann stellen wir fest, dass Steve Jobs sich gegen einen Stylus (am iPhone) gewehrt hat. Auf einer Keynote betonte er, dass niemand einen Stylus wolle. Man würde die Dinger nur verlieren und müsste sie jedesmal wieder herausholen und wegpacken – nein danke. Seit dem Tod des Gründers hat Apple mit dem Pencil aber zumindest am iPad Pro einen Stylus eingeführt, der überdies sehr gut mit dem Gerät harmoniert.