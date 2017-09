​Fußnote zum Kontrollzentrum in iOS 11: In Apples neuem Betriebssystem für iPhone, iPod touch und iPad können Sie über das Kontrollzentrum WLAN und Bluetooth mit einem Tippen auf den passenden Knopf deaktivieren. Das jedenfalls würde man spontan annehmen. Tatsächlich aber werden in dem Moment in erster Linie die meisten Funktionen kastriert, die zur Kommunikation „nach außen“ notwendig sind. Die Apple Watch, der Apple Pencil und Dinge wie AirDrop oder AirPlay funktionieren weiterhin.

Kontrollzentrum in iOS 11 (Bild: Screenshot und Montage: Alexander Trust, Motiv: CC0)

Wenn Sie etwas abschalten, haben Sie vermutlich die Erwartung, dass es abgeschaltet wird. Während die Benutzeroberfläche im Kontrollzentrum von iOS 11 genau dies für Bluetooth und Wi-Fi- suggeriert, erklärt Apple auf einer Support-Webseite, dass das aber gar nicht der Fall ist. Tatsächlich werden die Geräte nur in ihrer Kommunikationsfähigkeit mit der Außenwelt eingeschränkt. Das spart Energie.

Apple Pencil, AirPlay und anderes funktioniert weiterhin

Es könnte aber offensichtlich noch mehr Energie gespart werden, wenn man Bluetooth und WLAN tatsächlich „abschaltet“. Wenn Sie über das Kontrollzentrum in iOS 11 gehen, werden die eigentlichen „Sender“ nicht deaktiviert. Apple erklärt, dass Sie trotz der Deaktivierung „wichtige Funktionen“ wie AirDrop, AirPlay, die Zusammenarbeit mit Apple Pencil und Apple Watch, aber auch Integrationsfunktionen wie Handoff und Instant Hotspot, sowie Ortungsdienste weiterhin verwenden können, beziehungsweise verwenden.

Bluetooth und WLAN in iOS 11 vollständig deaktivieren

Wenn Sie AirDrop, AirPlay und Co. gar nicht benötigen, oder für den Moment wirklich nicht einsetzen möchten, deaktivieren Sie Bluetooth und/oder WLAN komplett. Dazu müssen Sie die Einstellungen-App öffnen und dort WLAN und Bluetooth an der jeweiligen Stelle deaktivieren.