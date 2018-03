Neue Farben fürs Handgelenk: Frühlingskollektion von Apple Watch Armbändern (Bild: Apple)

​Neue Armbänder für die Apple Watch. Der Frühling kommt (demnächst). Apple spendiert deshalb seiner Smartwatch schon im März neue Armbänder. Die sind gestaltet in „frühlingshaften“ Farben. Auch aus den Kooperationen mit Hermès und Nike entspringen neue Farben fürs Handgelenk.

Apple veröffentlicht noch in diesem Monat eine neue Frühlingskollektion an Armbändern für die Apple Watch. Mit von der Partie sind neue Nylon-Armbänder mit einem Mix aus Weiß und anderen Farben, um für einen frischen Look zu sorgen.

Neue Armbänder für die Apple Watch

Apple spendiert auch seinem Sport Armband die neuen Farben Denim Blue, Lemonade und Red Raspberry. Das Nylon-Armband mit Weiß und Streifen gibt es auch in Blau, Grau, Pink und Schwarz. Das Sport Loop mit Klettverschluss gibt es in Flash Light, Hot Pink, Marine Green und Tahoe Blue. Selbst das klassische Lederarmband bekommt neue Farben in Spring Yellow, Electric Blue und Soft Pink.

Hermès lässt sich nicht lumpen

Doch auch in der Kooperation mit dem Label Hermès gibt es neue Bänder. Die Bänder Single Tour Rallye und Double Tour bieten nun kontrastreiche Farbdetails: Sie bekommen das „38mm Double Tour in Indigo mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop“. Ebenfalls in 38mm gibt es ein „Double Tour in Blanc mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop“, sowie das „42mm Single Tour Rallye in Indigo mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop“ und das „42mm Single Tour Rallye in Blanc mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop“.

Neues Armband für die Apple Watch von Hermès (Bild: Apple, Hermès)

Neue Farben auch für Nike-Bänder

Natürlich dürfen auch neue Armbänder aus der Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Nike nicht fehlen. Passend zu deren neuer Kollektion an Sportschuhen gibt es auch für die Watch von Apple neue Bänder.

Nike Sportarmband bekommen Sie in Barely Rose/Pearl Pink, Black/White und Cargo Khaki/Black. Und das Nike Sport Loop in Black/Pure Platinum, Bright Crimson/Black, Cargo Khaki, Midnight Fog und Pearl Pink. Letzteres können Sie übrigens nun auch separat kaufen. Bislang bekamen Sie es nur zusammen mit dem Kauf der Nike Edition der Watch.

Hinweis: Die Farbnamen entstammen der offiziellen Pressemeldung des Unternehmens. Wir vermuten, dass es bis zur Veröffentlichung noch eine teilweise Übersetzung geben wird. Da der Apple Store die Produkte erst „später in diesem Monat“ führen wird, können sich die Farbnamen bis dahin noch ändern.

