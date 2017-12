25.12.2017 - 12:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Besitzer des iPhone X haben entdeckt, dass sie Face ID nicht verwenden können, um Familienkäufe zu genehmigen, und weisen in Apples Foren darauf hin, dass sie stattdessen ihr Passwort eingeben müssen. Touch ID bei anderen iPhones funktioniert hingegen.



Apple hat Nutzern des iPhone X einen Stein in den Weg gelegt, wenn es um die Genehmigung von Einkäufen im App Store oder über iTunes geht, die von Familienmitgliedern angefordert werden. Die Gesichtserkennungsfunktion Face ID lässt sich für die Freischaltung nicht nutzen. Stattdessen muss der Nutzer sein Passwort manuell eingeben.

"Ask to Buy" ist eine iOS-Funktion, mit der Eltern kontrollieren können, was ihre Kinder mit ihrem iPhone oder iPad kaufen. Das ist nützlich, wenn man bedenkt, dass Kinder nicht unbedingt ein Gefühl für Geld haben und womöglich über In-App-Käufe oder direkt im App Store oder über iTunes Unmengen Geld ausgeben.

Ars Technica weist darauf hin, dass Nutzer den Antrag mit Touch ID genehmigen könnten, aber seit der Veröffentlichung des iPhone X, bei dem kein Fingerabdruckscanner verbaut ist, kann dieser Weg nicht genutzt werden. Eltern müssen stattdessen ihr Passwort für ihre Apple ID manuell eingeben, um den Kauf zu genehmigen.

Apples Support-Seite für das Feature erwähnt Face ID nicht, so dass es sich nicht um einen Bug handelt sondern um Absicht. Da Face ID bei kleinen Kindern nicht besonders gut funktioniert und gelegentlich Kinder das iPhone X ihrer Eltern über Face ID freischalten können, scheint es auch eine wohlüberlegte Einschränkung zu sein, wenngleich sie auch lästig erscheint.