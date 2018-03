05.03.2018 - 11:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst vor wenigen Tagen hatte Apple auf den offiziellen YouTube-Kanal neue Vidoes hochgeladen, die Ihnen verschiedene Kamera-Funktionen erklären, damit Sie zukünftig noch bessere Fotos und Videos aufnehmen können. Nun hat auch Apple Deutschland nachgelegt und die Videos lokalisiert, sodass sie ab sofort auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

Während Apple seit langer Zeit in seinen örtlichen Stores bereits Workshops abhält, um Ihnen die Funktionen Ihrer Geräte näherzubringen, begann das Unternehmen erst kürzlich damit entsprechende Hilfstellungen auch online in Form von Videos anzubieten. Dazu stellt man diese sowohl auf der offiziellen Website als auch auf dem hauseigenen YouTube-Kanal bereit. Nun fügte das Unternehmen neue Tutorials in deutsch hinzu und treibt damit seine Kampagne „So fotografierst du mit dem iPhone X“ weiter voran.

In den neuen 20 bis 30 sekündigen Clips zeigt Ihnen Apple, wie Sie besser Porträtselfies aufnehmen können, wie deren Bearbeitung funktioniert und wie man den richtigen Moment für Slo-Motion-Aufnahmen auswählt. Daneben gibt es noch einige weitere Funktionen zu entdecken, die Ihnen die Kameras sowie die verschiedenen Funktionen des iPhone X näherbringen.

