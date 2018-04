Fortnite für iOS erzielt 25 Millionen US-Dollar in 30 Tagen. Epic Games hat gut daran getan, den Third-Person-Multiplayer-Shooter als Freemium-Game für iPhone und iPad zu portieren. Das Spiel spülte in den ersten 30 Tagen laut Sensor Tower rund 25 Millionen US-Dollar in die Kassen von Apple und Epic Games. Alleine in den USA hat in diesem Monat bislang nur Netflix mehr Geld eingespielt als Fortnite.