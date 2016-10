24.10.2016 - 10:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Spätestens mit der Einführung der Apple Watch wurde klar, dass Apple die Bemühungen im Gesundheitsbereich verstärken wird. Schon kurz davor stellte man die Health-App vor, die Gesundheitsdaten protokolliert. Im Laufe der Zeit veröffentlichte man dann noch CareKit und ResearchKit, um die Entwicklung von medizinischen (Forschungs-)Apps zu erleichtern. Auch die Washington State University setzt auf das iPhone und hat daraus ein mobiles Labor entwickelt.



24.10.2016 - 10:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Washington State University)

Nicht nur bei uns Zuhause werden die Geräte immer smarter, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Gerade in der Medizin sind solche Geräte besonders interessant. So hat ein Forschungsteam um den Assistenz-Professor Lei Li an der Washington State University ein mobiles Labor entwickelt, das sich die Leistung eines iPhone zu Nutze macht, um Krebs schnell und mit einer Genauigkeit von 99 Prozent zu erkennen.

Das kleine mobile Labor ist in der Lage acht verschiedene Proben gleichzeitig oder eine Probe nach acht Parametern zu analysieren und glänzt dennoch mit einer hohen Genauigkeit. Das Smartphone-Spektrometer erkennt das Interleukin-6 (IL-6) – "einen Biomarker für Lungen-, Prostata-, Leber-, Brust- und Epithel-Krebsarten". Dazu analysiert das Spektrometer die Menge und Typ der Chemie in Proben, indem es das Lichtspektrum misst.

Laut Li ist das entwickelte Spektrometer „besonders nützlich in Kliniken und Hospitalen mit einer hohen Anzahl an Proben ohne nahegelegene Labor oder für Ärzte, die im Ausland oder in entfernten Gegenden praktizieren." Das derzeitige Labor nutzt für die Mobiliät ein iPhone 5. Das Team ist jedoch dabei das Design justierbar zu machen, um so jedes Smartphone nutzen zu können.