Das FBI hat mit den Zahlen über nicht entsparrbare iPhones übertrieben (Bild: CC0)

​FBI konnte weniger iPhones nicht entsperren. Wie ein Bericht der Washington Post jetzt aufdeckt, hat die Bundespolizei-Behörde in den USA stark überzogen. In der Öffentlichkeit wurde immer dargestellt, man könne „tausende“ iPhones nicht entsperren. Entsprechend benutzte man dies als Druckmittel, um eine Hintertür in Smartphone-Betriebssystemen zu fordern. Jetzt kommt raus, das die Zahl betroffener iPhones weit niedriger ausfällt als behauptet.

Als regelmäßiger Leser von Mac Life erinnern Sie sich vielleicht noch. In den letzten Jahren betonte das FBI häufig öffentlich, dass es Apples iPhone nicht entsperren könne. Dadurch seien Kriminalfälle nicht aufzulösen.

FBI macht falsche Angaben

Das FBI sprach häufig lose von „tausenden“ von Geräten. Im vergangenen Jahr konkretisierte der FBI-Direktor Cristopher Wray die Zahl. Er sprach von insgesamt 7.800 iPhones, die seine Behörde im Jahr 2017 nicht habe entsperren können.

Doch jetzt kommt raus. Diese Zahl stimmt nicht. Die Washington Post berichtet stattdessen, dass es sich vielmehr um lediglich 1.200 Geräte gehandelt haben soll.

Ein Fehler im Algorithmus

Wie kommt es zu dieser drastischen Fehlberechnung? Das FBI hat dafür bereits ein ersten Statement parat. Die falsche Berechnung wird auf Programmierfehler abgewälzt. In unterschiedlichen Datenbanken seien deutlich mehr Geräte gezählt worden, als eigentlich möglich.

Forderungen nach Hintertür

Das lässt Forderungen nach einer Hintertür in iOS in einem deutlich anderen Licht erscheinen. Die kamen zum Beispiel 2016 auf, als man das iPhone der Lebensgefährtin eines Amokläufers nicht entsperren habe können. Der Terroranschlag ereignete sich im Dezember 2015 in San Bernadino.

Später stellte sich heraus, dass das FBI viel Geld ausgab, um das Gerät zu entsperren, aber kaum bis gar keine verwertbaren Informationen darauf fanden.

