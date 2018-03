30.03.2018 - 09:45 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Schluss mit Grau, Schluss mit Wolken, Schneeregen und Kälte - wir haben das Wetter satt. Es ist an der Zeit, dass der Frühling sich von seiner schönen Seite zeigt und die Wintergarderobe im Schrank verschwindet. Eine passende Gelegenheit, um jetzt über eine Farbauffrischung der eigenen iPhone Hülle nachzudenken. Artwizz hat jüngst ein paar neue Schutzhüllen für das iPhone X herausgebracht, die das bestehende Sortiment des Zubehörherstellers farblich ergänzen. Darunter ein wohlbekanntes Muster in einer wilden, mutigen Fassung.

Kaum etwas haben wir so oft in der Hand wie unser iPhone. Dementsprechend sollte es – in der benötigten Schutzhülle – auch gut aussehen. Wer gleichzeitig dem sehnlichst herbei gewünschten Frühling Tribut zollen möchte, kann dies mit diversen Cases von Artwizz tun. Deren neues Sortiment bringt deutlich Farbe ins Spiel.

Mit dem Rubber Clip ins Blaue

Da wäre zunächst der Artwizz Rubber Clip. Ein schlanker Rückseitenclip mit weicher Soft-Touch-Beschichtung, der äußerst angenehm und griffig in der Hand liegt und Ihr iPhone optimal vor alltäglichen Gebrauchsspuren schützt. Das Case ist seit Neuestem in der Farbgebung Space Blue erhältlich. Ein mattes, sanftes Blau, das dem iPhone X eine besondere Note verleiht und eine schöne Abwechslung zum grauen Einerlei, der sich auf den Zubehörmarkt tummelnden Schutzhüllen, bietet. Für all jene, die es frischer und auffälliger mögen, gibt es den Kunststoff-Clip auch in der Farbe Berry, einem warmen und gleichzeitig sehr munteren Rot.

Camouflage Clip: Tarnung aufgehoben

Das Camouflage-Muster ist seit Jahren, ob auf Kleidung oder Accessoires, extrem angesagt. Artwizz führt das Grundprinzip der Gestaltung - die Tarnung - auf ästhetische Art und Weise nun ad absurdum, indem sie dem Muster zusätzlich Farbe beimischen. Ab sofort ist der beliebte graue Camouflage Clip des Berliner Herstellers auch in der Farbgebung Ocean, mit zusätzlichen violetten, lila, gelben und türkisfarbenen Elementen, sowie in einer weiteren Fassung namens Color mit weinroten, gelben und matt-blauen Bestandteilen verfügbar. Bei allem Fokus auf die neuen Farbvarianten, sei noch erwähnt, dass die Hülle Ihr iPhone auch hervorragend schützt und zusätzlich mit einer Soft-Touch-Beschichtung versehen ist.

Wem das allerdings zu hip ist, der sollte sich den Artwizz Leather Clip für das iPhone X ansehen. Das Case aus handgefertigtem, weichem Kalbsleder, gibt es in den Farben Rot, Nude, Braun und Schwarz. Eine edle farbige Alternative für all jene, die es lieber klassisch elegant mögen. Der Leather Clip ist für 34,99 Euro im Artwizz Online-Shop zu haben, der Camouflage Clip ist ab 24,99 Euro erhältlich und die Rubber Clips ab 19,99 Euro.

