Für den Mac gibt es neben dem Kalender von Apple eine ganze Reihe von Alternativen. Wer ein anderes oder besonderes Design und mehr Funktionen sucht, findet genau das vielleicht bei Fantastical. Die beliebte und sehr vielseitige alternative Kalender-App ist heute in Version 2.4 erschienen.

Ein Mac bringt bereits eine ganze Reihe von vorinstallierten Apps mit. Wie auch die Mail-App, dürfte der Kalender von Apple für viele ausreichend sein und entsprechend genutzt werden. Möchte man mehr Funktionen oder einfach ein anderes Design, dann bieten sich Apps wie Fantastical von Flexibits an. Fantastical fällt besonders durch seine Texteingabe auf. Im Kalender von Apple müssen einige Punkte abgearbeitet werden, um einen Termin einzutragen. In Fantastical reicht die Eingabe eines einfachen Satzes wie „Donnerstag treffen mit Klaus um 14 Uhr für 4 Stunden am Berliner Tor“ und die App sucht sich alle wichtigen Informationen automatisch heraus und trägt sie in den Kalender ein.

Fantastical 2.4: Das ist neu

Version 2.4 bringt einige neue Funktionen und Verbesserungen mit. Die wichtigsten sind das Hinzufügen von Reisezeit für Termine, Dateianhänge über iCloud oder Microsoft Exchange, Push-Updates für Facebook-Events und Benachrichtigung bei Einladungen über den Google-Kalender.

Wer Fantastical bereits benutzt, erhält das Update kostenlos. Für Neukunden kostet die App im Mac App Store 54,99 Euro. Versionen für iPhone und iPad sind für 5,49 bzw. 10,99 Euro erhältlich. Wer am Mac erst einmal die Funktionen testen möchte, kann über den Hersteller eine für 21 Tage kostenlose Testversion downloaden.