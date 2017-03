14.03.2017 - 21:58 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die iPhone-Hülle Eye enthält ein Android-Gerät und ein zweites Display. Eye soll per Crowdfunding finanziert werden und soll iPhone-Nutzern Android-Technik zur Seite stellen.



Eye-Hülle (Bild: Esti) 1 /3

Das iPhone läuft mit iOS und sonst nichts - oder? Das israelisches Startup Esti will mit Eye eine Hülle mit Android-Smartphone entwickeln, die an das iPhone angesteckt wird. Finanziert wird die Produktion über Kickstarter. Das notwendige Geld ist schon beisammen.

Die Hülle enthält nicht nur ein Android-Gerät sondern auch einen 5 Zoll großer Touchscreen mit AMOLED-Technik und Full-HD-Auflösung. Das gibt es bei Apple bisher nicht. Im Smartphone sind außerdem Platz für zwei SIM-Karten, eine microSD-Karte und eine Kopfhörerbuchse. Dazu kommt ein IR-Sendemodul wie bei einer Fernbedienung und eine Induktionsladefunktion und selbstverständlich ein Akku mit 2.800 mAh. Als Prozessor soll ein Mediatek Helio P20 verwendet werden. 16 GByte Flashspeicher und 3 GByte RAM kommen dazu.

Was Eye fehlt, steuert das iPhone bei: Eine Kamera, die Audiotechnik und die Kommunikationsfunktion. Eye hängt nicht einfach nur Huckepack am iPhone sondern nimmt über Lightning Kontakt mit Apples Smartphone auf. Wer will, soll sogar Daten vom iPhone auf die microSD-Karte verschieben können.

Die Android-Hülle soll es mit und ohne Mobilfunkmodul geben. WLAN, Bluetooth und GPS sind immer an Bord. Mit dem Infrarotmodul sollen Geräte gesteuert werden können. Die Hülle wiegt je nach Modell etwa 100 bis 190 Gramm. Die Eye-Hülle ohne Mobilfunkmodul soll 95 US-Dollar kosten mit Funkmodul 120 US-Dollar. Die Auslieferung soll ab August 2017 erfolgen. Bei Crowdfunding kann man jedoch nie ganz sicher sein, ob die Produkte ausgeliefert werden. Das sollte jeder Unterstützer im Gedächtnis behalten.