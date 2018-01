​WD My Passport externe SSD reduziert. Notebooksbilliger bietet gerade im Rahmen einer Promotion externe Festplatten von Western Digital günstiger an. Nutzen Sie dazu den Gutscheincode „MYPASSPORT10“ im Warenkorb und Ihnen werden 10 Euro abgezogen. Interessant ist dies bei der My Passport SSD mit 256 GB. Die externe Festplatte nutzt Flash-Speicher auf einer M.2 Platine. Damit kann Sie außerdem auf extrem kompakte Ausmaße verweisen. Sie misst lediglich 90 x 45 x 10 mm. Sie können die Festplatte per USB-C an Ihre Geräte anschließen. Das Gerät bietet Datenübertragungsraten von bis zu 515 MB pro Sekunde. Abzüglich des Gutscheins zahlen Sie dafür nur 89,99 Euro. Versandkosten fallen nicht an.

WD My Passport externe SSD (Bild: Western Digital)

Zum Angebot: WD My Passport externe SSD mit 256 GB reduziert.