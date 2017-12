Mit vielen Universitäten und Schulen ist Apple bereits eine Kooperation eingegangen, nun folgt die Zusammenarbeit mit einer ganzen Stadt. Alle knapp 500.000 Studenten aus Chicago sollen die Möglichkeit erhalten, Apples Programmiersprache Swift kostenlos zu erlernen. Dafür stellt Apple verschiedene Unterrichtsmaterialien.

Mehrere große Firmen ermöglichen ihren Mitarbeitern Studenten zu unterrichten (Bild: Apple)

Das von Apple entwickelte Bildungsprogramm „Everyone Can Code“ soll Schülern und Studenten die Möglichkeit geben Programmieren zu erlernen und sich so besser auf aktuelle und zukünftige Arbeitsfelder vorzubereiten. Für die Teilnehmer sind die verschiedenen Unterrichtsmaterialien und Kurse des Lehrplans kostenlos.

Lesetipp

Die ersten Schritte mit Swift Playgrounds am iPad

Auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2016 sorgte eine neue App für Furore: Swift Playgrounds – ein Lernprogramm, das Jung und Alt am iPad die... mehr

Ab Frühjahr wird das Programm an allen öffentlichen Schulen und City Colleges in Chicago angeboten. Dafür arbeitet Apple mit dem Bürgermeister von Chicago und mehreren großen Unternehmen zusammen. Diese ermöglichen ihren Mitarbeitern, auf freiwilliger Basis, die Studenten beim Programm zu unterstützen. Auch über 100 Praktikumsplätze sollen extra für Absolventen der Swift-Kurse entstehen. „Everyone Can Code ist eine unglaubliche Chance für junge Menschen in Chicago, die Sprache der Zukunft zu erlernen.“ findet Bürgermeister Rahm Emanuel. Neben den Lehrplänen richten die Schulen sogenannte Swift-Coding-Clubs ein, in denen sich die Studenten und Schüler austauschen können.

Laden im App Store Swift Playgrounds Entwickler: Apple Distribution International Preis: Gratis

Laden

In Deutschland beteiligt sich Apple an verschiedenen Aktionstagen und bietet Programmierkurse in seinen Stores an. Darüber hinaus lassen sich verschiedene iBooks, wie „Einführung in die App-Entwicklung mit Swift“, kostenlos herunterladen und nutzen. Das Angebot richtet sich auch hierzulande an Schulen und Universitäten. Aber auch außerhalb von Bildungseinrichtungen bieten die Bücher und Apps eine gute Einstiegsmöglichkeit in das Programmieren mit Swift.