17.01.2017 - 22:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Cloud-Notizzettel-App Evernote wurde komplett neu gestaltet - zumindest auf iOS. Die Erstellung neuer Notizen geht erheblich schneller von der Hand. Außerdem wurden viele Ergonomieprobleme gelöst.



17.01.2017 - 22:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Evernote)

(Bild: Evernote)

(Bild: Evernote)

(Bild: Evernote)

(Bild: Evernote)

(Bild: Evernote) 1 /6

Das erste, was bei der neuen Evernote-iOS-App in der Version 8.0 auffällt, ist der große grüne Knopf, der eine neue Notiz erzeugt. Wer ihn anklickt, kann sofort lostippen und eine Notiz anlegen. Der Cursor springt sogar gleich in das Textfeld, was denjenigen zugute kommt, die gar keinen Notiznamen vergeben wollen.

Mit einem längeren Druck auf den grünen Knopf wird dem Nutzer angeboten, neben einer Text- auch eine Audio- oder eine Bildnotiz aufzunehmen. Auch Erinnerungen können so eingerichtet werden. Schneller ließen sich noch nie Notizen aufnehmen.

Auch bei der Navigation hat Evernote einiges getan, um die Ergonomie zu verbessern. Die Einträge können sich jetzt chronologisch auf- und absteigend sortieren und die Suchfunktion wurde beschleunigt. Alte Abfragen werden werden auf Wunsch gespeichert und lassen sich in Tabs aufrufen.

Produkthinweis Mit Evernote Selbstorganisation und Informationsmanagement optimieren (mitp Anwendungen) Preis: 19,99 €

Mitte 2016 hatte Evernote die Preise für die Abonnements seiner Notizen-App erhöht und die Benutzer der kostenlosen Version weiter eingeschränkt. Sie können ihre Notizen nur noch auf zwei Geräte synchronisieren. Die Weboberfläche kann aber nach wie vor auf beliebig vielen Rechnern aufgerufen werden. Die Preiserhöhung ist recht ordentlich. Evernote Plus kostet seitdem 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro im Jahr. Zuvor kostete das Angebot 2,99 Euro monatlich oder 19,99 Euro jährlich. Darin enthalten sind monatliche Uploads von 1 GByte und eine Offline-Funktion für die Notizen. Die teuerste Version Evernote Premium kostet jetzt satte 6,99 statt 4,99 Euro pro Monat beziehungsweise 59,99 statt 39,99 Euro im Jahr. Darin enthalten sind 10 GByte Uploads im Monat und die Möglichkeit, PDFs und Microsoft-Office-Dateien zu durchsuchen. Außerdem lassen sich PDFs innerhalb der Clients kommentieren.

Lesetipp Datendiebstahl: Evernote ruft zum Passwortwechsel auf Unbekannte sollen sich Zugang zu den Daten des Online-Notizzettels Evernote verschafft haben, als Sicherheitsmaßnahme werden nun alle Anwender... mehr

Die iOS-App von Evernote kann kostenlos über den iTunes App Store heruntergeladen werden.