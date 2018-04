Danalock jetzt auch HomeKit-kompatibel lieferbar (Bild: Hersteller)

​Danalock Türschloss mit HomeKit- und Siri-Support lieferbar. Das smarte Türschloss Danalock gab es bislang schon mit Support für Bluetooth oder Zigbee oder Z-Wave. Doch nun legt der Anbieter nach und präsentiert eine Variante die kompatibel mit Apples HomeKit ist. Mit einer Batterieladung hält das Schloss zwischen sechs und zwölf Monaten. Ein zusätzlicher Beacon kann die Tür für Sie automatisch öffnen, sobald Sie sich mit Ihrem Smartphone nähern.

Für HomeKit-Fans, die bislang neidvoll auf das smarte Türschloss Danalock blickten, weil es mit dem Apple-Ökosystem nicht kompatibel war, hat das Warten nun ein Ende.

Danalock jetzt HomeKit-kompatibel lieferbar

Der Anbieter bietet ab sofort auch in Deutschland Danalock V3 mit HomeKit-Unterstützung im Handel an. Wenn Sie das Produkt über die Home-App einbinden, können Sie es ohne Weiteres per Siri-Sprachbefehl steuern.

Wenn Sie dazu ein Apple TV 4 oder 4K besitzen oder ein iPad, das daheim liegt und mit dem Internet verbunden ist, können Sie das Türschloss auch aus der Ferne bedienen. Oder Sie integrieren es auf diese Weise in automatisierte Szenen und vernetzen es mit anderen HomeKit-Geräten. Auch erhalten Sie Push-Benachrichtigungen, wenn sich das Schloss öffnet oder schließt in Ihrer Abwesenheit.

Per Siri oder HomeKit-Apps steuern

Sie können das Türschloss dann neben der Home-App und Siri auch über HomeKit-Apps von Drittanbietern steuern. Die eigene Danalock-App des Herstellers bietet dazu momentan noch keine Kompatibilität.

Preis und Verfügbarkeit

Danalock V3 mit HomeKit-Kompatibilität kostet 199 Euro (UVP) und ist ab sofort verfügbar. Im Lieferumfang enthalten ist eine Befestigungsplatte, ein Adapter und vier C3123A-Batterien. Nicht enthalten ist ein in der Länge verstellbarer Sicherheitszylinder, den Sie zum Preis von 49 Euro (UVP) erhalten.

Ebenfalls angeboten wird ein Beacon für 24,90 Euro (UVP), den Sie in der Nähe des Türschlosses aufstellen. Wenn Sie sich mit dem Smartphone nähern, öffnet er die Tür automatisch.

Momentan erhalten Sie Danalock V3 unter www.smartlock.de oder im Paket bei Gravis im Onlineshop und in den Filialen. Bei anderen Händlern wie Amazon wird das Produkt derzeit noch nicht geführt, wie eine Stichprobe verriet.

