Apple hat die dritte Betaversion von iOS 10.3 für zahlende Entwickler veröffentlicht. Das Betriebssystem-Update bringt eine Suchfunktion für AirPods mit sich, einige Verbesserungen bei CarPlay und führt das neue Dateisystem von Apple ein. Ganz neu ist eine Kompatibiliätsliste für ältere Apps.



20.02.2017 - 19:20 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

iOS 10.3 Beta 3 ist da (Bild: IMOCKPS via mockDrop / Screenshot)

Die Beta 3 von iOS 10.3 ist aktuell nur für zahlende Entwickler erhältlich. In der Regel wird kurz danach auch eine Version für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms freigegeben, manchmal direkt am Folgetag. Die neue Version von iOS 10.3 läuft auf iPhones, iPads und dem iPod touch.

Alte Apps könnten bald nicht mehr funktionieren

In den Einstellungen gibt es den neuen Menüpunkt „Kompatibilität”, der alle installierten 32-Bit-Apps auflistet, die in der nächsten Version von iOS nicht mehr laufen werden. Die Liste verlinkt auf den App Store, wo man genau sehen kann, wann die jeweilige Software zum letzten Mal aktualisiert wurde.

Die mit Abstand wichtigste Neuerung ist aber Apples neues Dateisystem APFS, das den Start des Betriebssystems aber auch einzelner Apps deutlich beschleunigt, wie einige Betatester bereits bestätigten.

Außerdem enthalten: Eine nette Suchfunktion für die Kopfhörer AirPods. Diese entlockt je nach Wunsch einem oder beiden Ohrhörern einen lauten Ton, damit man sie wiederfinden kann. Das klappt erfahrungsgemäß nur in Wohnräumen und nur, wenn die Ohrhörer per Bluetooth erreichbar sind. Wer die AirPods unterwegs liegen ließ, kann immerhin mit iCloud.com die letzte Position auf der Karte aufrufen, an der sie mit dem iPhone gekoppelt waren.

Entwickler können Siri über die API in iOS 10.3 mit ihren Apps ansprechen und so zum Beispiel das Bezahlen von Rechnungen oder die Routenplanung per Sprachbefehl anstoßen. In die Autofunktion CarPlay wurde eine Sidebar integriert, die den Zugriff auf kürzlich genutzte Apps erlaubt. Das ist gerade im Auto wichtig, weil es dort auf eine möglichst geringe Ablenkung ankommt. Außerdem soll die Navigation Ladestationen für Elektroautos und Plugin-Hybride anzeigen. Wie gut das in Deutschland funktioniert, wird sich noch zeigen. Vor dem Release der finalen Version wird das aber kaum zu beurteilen sein.

Das aufgehübschte HomeKit erlaubt es unter iOS 10.3, Lichtschalter anzusteuern. Im Wetter-Icon von Apples eigener App kann auf Geräten, die 3D Touch unterstützen, jetzt eine stündliche Vorhersage abgerufen werden. Zudem wurde in den „Einstellungen” ganz oben in der Liste eine Zusammenfassung zu der verwendeten Apple ID eingebaut und eine Detailansicht zur iCloud-Verwendung integriert.