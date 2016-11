Manchmal überschlagen sich die Ereignisse, wie etwa mit der Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Modelle Ende Oktober. Die Redaktion der Mac Life hat sich deshalb kurzfristig dazu entschlossen, die aktuelle Ausgabe des Magazins ein klein wenig zu verschieben, um die Leserschaft zeitnah mit den wichtigsten Informationen und Hintergrundberichten zu den Produktneuheiten aus Cupertino versorgen zu können – genau deshalb ist die Mac Life 12/2016 nicht wie angekündigt bereits seit dem 2.11. zu haben, sondern wird erst am 10.11. zum Verkauf ausliegen. Abonnenten erhalten ihre Ausgabe bis zur Mitte kommender Woche frei Haus.

Das Titelthema der Mac Life 12/2016 ist, na klar, die neuen MacBook-Pro-Modelllinie mit Touch Bar. Nach vielen Jahren ohne nennenswerte Updates wurden die neuen Apple-Notebooks heiß erwartet. Doch nach deren Erscheinen ist auch klar, dass „die Neuen“ die potenzielle Kundschaft polarisieren: Sind die neuen Macs tatsächlich zu teuer und die Touch Bar nur ein Gimmick?

Darüber hinaus finden sich in der Mac Life 12/2016 insgesamt 22 handverlesene Alternativen zu macOS-Programmen wie Mail, Safari und Co und ein Test der Kopfhörer-Neuheiten Beats X, Powerbeats3 Wireless und Solo 3 Wireless von Beats – in diesen steckt bereits Apples neuer W1-Chip, der auch in Apples neuen AirPods verbaut wird. Des weiteren Thema im Magazin: Mehr als 100 Seiten Tipps, Tricks und Workshops zum Sprachen lernen via App, Workshops zur Videobearbeitung mit iMovie, Hintergründe zum Sportler-Netzwerk Strava und vieles mehr.