03.09.2017 - 11:40 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Nur selten erfährt man, wie das ganze Zubehör für unsere elektronischen Geräte hergestellt wird und welche Materialien bei den Accessoires zur Verwendung kommen. Artwizz tritt dem entgegen und offenbart nicht nur, woraus ihr neuer multifunktionaler MacBook Rucksack besteht, sondern zeigt auch gleich, wohin die Reise in der Branche ökologisch gehen sollte.



Auf den ersten Blick ist der Artwizz Eco BackPack eine stabile, hübsche Tasche im zeitlosen Design, modern und cool. Doch bei genauerer Betrachtung gibt es eine Menge zu entdecken und aus der Tasche wird ein multifunktionaler Rucksack, den man sprichwörtlich guten Gewissens tragen kann.

Das Taschenwunder

Zunächst gibt es an der Rückseite des Artwizz Eco BackPack zwei Träger zu entdecken. Diese können sowohl versteckt, als auch hervorgeholt und zu Tragegurten umfunktioniert werden. Dadurch wird aus der Tragetasche ein Rucksack und vice versa. Im Rückenfach befindet sich eine Polsterung aus recyceltem Verbundschaumstoff, die Ihrem MacBook Schutz bietet und zugleich für bequemen Tragekomfort sorgt. Das Gerät selbst erreichen Sie über ein abgetrenntes Hauptfach im Inneren des Rucksacks sowie über eine seitliche Öffnung mit Reißverschluss. Dies ist besonders praktisch, wenn es mal schnell und bequem gehen soll. In den Artwizz Eco BackPack passen Mobilgeräte bis zu einer Größe von 15 Zoll. Zusätzlich befinden sich in der Vorderseite des Innenabteils zwei mittelgroße Fächer für Notizhefte, Kabel, Adapter oder anderes Zubehör.

(Bild: Artwizz)

An der vorderen Außenseite hingegen gewähren zwei per Klettverschluss zugängliche, sehr tiefe Fächer zusätzlichen Stauraum. Doch damit noch nicht genug: Rechts unten finden wir eine Art kleines Geheimfach für Schlüssel oder Smartphone, wieder mit einem Reißverschluss gesichert. Details wie dieses oder die per Magneten zusammengehaltenen und leicht wieder trennbaren Tragegurte an der Oberseite sowie ein kleiner beigefügter Extra-Beutel machen den Artwizz Eco BackPack zu etwas wirklich Besonderem. Auch die zurückhaltend edle und hochwertige Verarbeitung überzeugt. Übrigens ist der Rucksack erfreulich flach, es sei denn, Sie öffnen oben rechts und links zwei Druckknöpfe, mit denen Sie das Volumen ausdehnen können. Ein integrierter Stabilisatorgurt hält den Artwizz Eco BackPack dabei stets in Form.

(Bild: Artwizz)

Recycelte Schönheit

Betrachtet man all die genannten Aspekte, würde man nicht sofort vermuten, dass der Eco BackPack von Artwizz zusätzlich ein gewichtiges ökologisches Argument auf seiner Seite hat: Der Rucksack ist aus recycelten Plastikflaschen hergestellt, in der Produktion werden also Ressourcen geschont und damit ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Wir finden, daran könnten sich ruhig mehr Firmen ein Beispiel nehmen, und ganz langsam scheint sich in dieser Hinsicht ja bei ein paar Anbietern etwas zu tun. An Qualität büßt dieser Rucksack aufgrund seiner Herstellungsmethode jedenfalls nicht ein. Wer Vielseitigkeit schätzt und beim Erwerb seiner Produkte auf die Umwelt Rücksicht nehmen möchte, sollte den Artwizz Eco BackPack ausprobieren.

Alle Details zum nachhaltigen Multifunktionsrucksack von Artwizz finden Sie hier. Für 99,99 Euro können Sie ihn im Online-Shop erwerben.