Ein Produkt auf eBay zu finden, ist nicht immer ganz leicht. Häufig weiß man die genau Bezeichnung nicht oder findet nicht das Passende. eBay kündigte heute für den Herbst einige neue Funktionen für seine iOS-App an, die bei der Suche unterstützen sollen. Zukünftig wird es möglich sein, nur mit einem Bild nach entsprechenden oder ähnlichen Produkten auf eBay zu suchen.

So soll die neue Bildersuche ab Herbst aussehen. (Bild: eBay)

Eine Bildersuche kennen viele bereits von Google. Die Suchmaschine ermöglicht es nicht nur nach Stichworten Bilder im Internet zu suchen, sondern auch eine Art Rückwärtssuche. Hierbei wird ein bereits vorhandenes Bild dazu verwendet, gleiche oder ähnliche Bilder zu finden. Nicht immer liegt Google mit dem Ergebnis richtig. Eine solche Bildersuche sollen ab Herbst auch die mobilen Apps von eBay anbieten. Hat man auf der Straße oder im Internet ein Produkt entdeckt welches einem gefällt, kann man ein Foto davon in der App hochladen und sich entsprechende Produkte anzeigen lassen. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sollen die Bilder analysieren und entsprechenden Suchergebnisse anzeigen.

Eine weitere Funktion bietet ab Herbst „Find It On eBay“. Mit ihr lassen sich Links verschiedener Plattformen wie Pinterest oder Blogs in die eBay-App einbinden und die App zeigt einem dann, wie bei der Bildersuche, entsprechend die auf den Webseiten enthaltenen Produkte an und welche Verkäufer auf eBay sie verkaufen.

Die Idee der Bildersuche ist laut eBay bei einer internen „Hack Week“ entstanden, einem Wettbewerb unter Mitarbeitern von eBay. Gesucht werden dort neue Technologien, die den Online-Markplatz verbessern können. Wie gut die neuen Funktionen dann Produkte identifizieren können, zeigt sich ab Herbst.