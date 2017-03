An einem Thema werden Sie zuletzt in Funk und Fernsehen, aber auch in Onlinemedien kaum vorbeigekommen sein: DVB-T. Die Technologie zur digitalen Übertragung von Radio und Fernsehen wird am 29. März abgeschaltet. Während in der Werbung den Kunden suggeriert wird, dass dies nun das Ende Ihres Fernsehgenusses bedeutet, ist der Ersatz in Form von DVB-T2 bereits da und startet einen Tag vorher, am 28. März, den Regelbetrieb. Wir stellen Ihnen in diesem Kontext mit Freenet TV und waipu.tv zwei „Alternativen“ vor, die Sie auch mit dem Mac, MacBook und/oder iPhone und natürlich am Fernseher nutzen können und im Fall von Waipu auch nutzen sollen.

Waipu bringt Fernsehern das Fernsehen bei (Bild: Motiv: CC0, Logo: Exaring, Montage: Alexander Trust)

Sie kennen Freenet womöglich als Mobilfunkanbieter. Doch in nun möchte man sich ebenso einen Namen als Vermarkter für digitale TV-Angebote von Privatsendern in HD-Qualität machen.

Freenet TV bietet DVB-T2 mit Privatsendern in HD, auch am Mac

Dies wird mit Freenet TV geschehen. Da bei der Verabschiedung des Standards DVB-T2 klar war, dass auch verschlüsselte Angebote integriert werden können, ist dieses Angebot nur folgerichtig. Aber was verbirgt sich hinter Freenet TV? Und wie schwierig ist der TV-Empfang damit? Diese und weitere Fragen werden wir Ihnen im Folgenden beantworten.

Freenet TV vermarktet eine Lösung zum Empfang von DVB-T2, und zwar inklusive vieler Privatsender in HD-Qualität. Zusätzlich wird man über eine Internetanbindung im Rahmen des Produktpakets weitere Inhalte über „freenet TV connect“ abrufen können. Darunter finden Sie das unter anderem die Mediathek von Spiegel TV, Kicker oder Sportdigital.

Privatsender konnten Sie über den Vorgängerstandard nur mal eine zeitlang sehen, und meist nur, wenn Sie in Ballungsgebieten wohnten. Mit der Einführung von DVB-T2 wird sich dies ändern. Doch wie schon bei HD-Plus für Kabel- oder Satelliten-Kunden, gibt es das Angebot nicht gratis. Freenet TV bietet Ihnen den Zugang zu diesen Privatsendern, 20 Stück an der Zahl. Darunter finden Sie natürlich RTL, VOX und RTL II in HD, genauso wie Sat.1, Pro 7 oder Kabel 1. Aber auch RTL Nitro oder Eurosport 1 in HD sind Teil des Pakets von 20 Privatsendern in HD-Auflösung, die per Receiver mit Smartcard, CI-Modul oder einen USB-Stick auch am Mac oder MacBook angesehen und auch aufgezeichnet werden können.

Übersicht der Privatsender, die mit Freenet TV in HD empfangen werden können (Bild: Media Broadcast)

Da Sie aber ja eh DVB-T2-Signale empfangen, erhalten Sie auch Zugriff auf bald zwei Dutzend HD-Programme des öffentlich rechtlichen Rundfunks, wie Das Erste, ZDF, arte und 3sat, aber auch Regionalprogramme wie BR, hr, mdr oder NDR in HD.

Übersicht der öffentlich rechtlichen Sender in HD, die Sie zusätzlich über das Freenet-TV-Empfangsgerät anschauen können (Bild: Media Broadcast)

Empfang in der Regel mit einfacher Antenne möglich

DVB-T2 ist, wie auch sein Vorgänger, nicht überall gleich gut empfangbar. In vielen Fällen reicht eine Zimmerantenne aus, um den Empfang sicherzustellen, seltener benötigen Sie eine Außenantenne oder noch seltener eine Dachantenne. Sie können aber sehr einfach herausfinden, ob Sie an Ihrem Wohnort DVB-T2 ohne viel Zutun empfangen können. Ein Vorteil von DVB-T2 ist sicherlich die Grundversorgung mit Fernsehinhalten, die Sie ohne großes Equipment erzielen können. Sie benötigen keinen Kabelanschluss und auch keine Satellitenschüssel. Ein Empfangsgerät, das benötigen Sie natürlich schon. Aber es muss nicht mal ein separater Receiver sein. Wenn Sie in der jüngeren Vergangenheit einen Fernseher angeschafft haben, könnte es sein, dass er sich mit DVB-T2 verträgt. Ein Fernseher, der dazu in der Lage ist, hat in der Regel aber gleich auch einen CI-Schacht. Das entsprechende Modul für den Empfang von Freenet TV bekommen Sie vom Anbieter selbst. Im Kaufpreis inbegriffen sind drei Monate Freenet TV. Es fehlt dann eigentlich nur noch die Antenne und Sie können „das neue Fernsehen“ genießen. An einem Smart TV schließen Sie womöglich eine externe Festplatte an oder einen USB-Stick und zeichnen das Programm auf.

Zimmerantenne DSC 550 für den Empfang von DVB-T2 (Bild: Funke)

Wenn Sie diese Möglichkeiten nicht besitzen, können Sie sich einfach einen von vielen DVB-T2-kompatiblen Receivern besorgen. Auch diese bieten Ihnen den Zugriff auf das Programm, lassen Sie über einen EPG im Angebot stöbern und bieten häufig die Option, das Programm aufzuzeichnen (PVR).

Freenet TV mit USB-Stick am Mac empfangen

Etwas schicker für Mac-Nutzer ist der USB-Stick, den Freenet TV seit jüngstem vertreibt. An ihn können Sie zusätzlich eine kleine Antenne anschließen (im Lieferumfang enthalten) und aus Ihrem Desktop-Mac oder aber MacBook auch unterwegs einen DVB-T2-Empfänger machen. Für Windows steht die Software bereits zum Download zur Verfügung. Man hat uns gegenüber angedeutet, dass es nicht mehr lange braucht, bis auch die entsprechende Mac-Software angeboten werden wird.

So sieht der Freenet TV USB-Stick am MacBook Air aus, er erlaubt den Empfang von DVB-T2 am Mac oder PC (Bild: Media Broadcast)

Freenet TV im Überblick Logo von Freenet TV (Bild: Media Broadcast) Empfangswege: DVB-T2 per CI-Card oder zusätzlichen Receiver am TV, alternativ per USB-Dongle am Mac oder PC Preis: Bis 30. Juni gratis testen, danach 5,75 Euro im Monat Leistung: 20+ HD-Programme von Privatsendern, zusätzlich Empfang öffentlich rechtlicher DVB-T2-Programme und außerdem Internet-gestützte Angebote wie Sportdigital und andere Vorteile: Über USB-Stick auch unterwegs nutzbar, unabhängig von Kabel, Satellit oder Internet (außer Zusatzangebot), Guthaben basierte Abrechnung, kein Abo Nachteile: Zusätzliche Hardware (CI-Modul, Receiver oder USB-Stick, sowie Antenne) notwendig

Alternative 2: Fernsehen übers Internet mit waipu.tv

Als zweiten Anbieter, der gerne eine Alternative für das wegfallende DVB-T darstellen möchte, wollen wir Ihnen waipu.tv vorstellen . Klar gibt es noch andere IP-basierte TV-Angebote, manche davon schon seit Jahren am Markt. Doch Waipu, das zumindest schon „ein paar Monate“ auf dem Buckel hat, geht gerade jetzt mit strategischer Werbung vor, um sich als Ersatz für das wegfallende DVB-T ins Gespräch zu bringen. Aber was macht den Service so besonders?

Eigenes Glasfasernetz

In jedem Fall der technische Hintergrund: Denn die Betreibergesellschaft hat in Deutschland ein Netz aus 12.000 Kilometern Glasfaser, über das es die TV-Inhalte priorisiert bis „beinahe“ zum Kunden bringen kann. In vielen Fällen wird das Signal erst kurz bevor es bei Ihnen ankäme auch in den Verteilerkasten um die Ecke eingespeist. Kein lästiges Knoten-Hüpfen, kein Stau auf der Datenautobahn. Auf diese Weise kann Waipu fast immer sicherstellen, dass sein TV-Angebot bei Ihnen ankommt. Das klappt freilich nicht, wenn Ihr eigener Internetanbieter gerade technische Probleme hat.

iPhone als Fernbedienung und Videorekorder

Sie können und sollen gerne das Smartphone als interaktive Fernbedienung mit EPG und mehr nutzen können, doch wenn Sie ein Programm auf dem Fernseher im Wohnzimmer schauen wollen und aber ein anderes auf Ihrem Smartphone, ist das sehr wohl möglich. Sie können das laufende Programm zudem jederzeit pausieren und haben sogar einen Videorekorder in der Cloud, in dem Sie Sendungen der allermeisten Sender aufzeichnen können. Dies ist besonders interessant, da Sie selbst nicht zuhause sein müssen, um dies zu tun. Sie richten Aufnahmen bequem vom iPhone aus ein und zwar jederzeit für 14 Tage im Voraus. Auf diese Weise verpassen Sie keine Folge vom Sport1 Doppelpass mehr und können sich die Zusammenfassung von Deutschland sucht den Superstar oder Shopping Queen anschauen, nachdem die Hochzeit Ihres besten Freundes vorüber ist. Oder Sie lesen irgendwo (vielleicht in den TV-Tipps der Mac-Life-Redaktion), das am Abend eine interessante Dokumentation läuft, Sie sind aber verplant. Waipu.tv und Ihr iPhone können den Umstand beheben. Die Registrierung für Waipu müssen Sie aktuell über die Webseite vornehmen. Dafür wird der Log-in am Smartphone (zumindest am iPhone) über die Integration von 1Passwort erleichtert.

Die App von waipu.tv auf dem iPhone bietet eine Übersicht des TV-Programms für die kommenden 14 Tage (Bild: Exaring)

Wohl auch deshalb, weil das Smartphone bei Waipu zum Mediahub umfunktioniert wird, heißt der Angebotsname „Waipu“ – aus dem Japanischen übersetzt „wischen“. Er wird zudem ähnlich ausgesprochen wie das englische „wipe“, wenn man es mit stimmhaftem „w“ spräche. Die Bedienung ist ebenso aufs Wischen ausgelegt. Denn zwischen den einzelnen Sendern wechseln Sie mit einer Wischgeste.

Waipu will mit Unabhängigkeit punkten

Sie sind mit dem Service unabhängig von etwaigen Kabel- oder Satelliten-Anschlüssen und können selbst unterwegs auf das Programm zugreifen. Doch auch „im wirklichen Leben“ bekommen Sie durch diese Art der Übertragung von Fernsehen mehr Flexibilität. Sie müssen in einer Mietwohnung beispielsweise nicht mehr länger den Fernseher zwingend dort aufstellen, wo gerade die Anschlussbuchse an der Wand hängt. Stattdessen können Sie über kompatible Fernseher oder Empfangsgeräte wie Google Chromecast oder Amazons Fire TV das Signal vom Smartphone auf den Fernseher streamen. Richtiger wäre ein Ausdruck wie „beamen“. Denn Ihr Smartphone teilt dem Fernseher bzw. Dongle nur mit, welches Signal er aufrufen soll. Dieser besorgt es sich dann selbst. Ihr Smartphone streamt dann höchstens noch die Live-Vorschau. Denn Sie haben – den Inhalt einmal an den Fernseher gesendet – dann die Freiheit, weiter in der App zu stöbern, um eventuell ein anderes Programm zu wählen. Die Live-Vorschau auf Ihrem iPhone erlaubt Ihnen, nicht anhand eines Standbildes entscheiden zu müssen, ob Sie denn nun gerne zu Programm X umschalten möchten.

Programmauswahl bei Waipu

Und wenn wir schon von Programmen sprechen, dann wollen wir Ihnen das Programmangebot von Waipu nicht vorenthalten. Sie bekommen im Paket „Comfort“ zum Preis von 4,99 Euro im Monat insgesamt 59 Sender angeboten. Möchten Sie gerne mehr Platz in der Cloud, um Sendungen aufzuzeichnen, und das Fernsehangebot gerne in HD nutzen, dann ist das „Perfect“-Paket womöglich die bessere Wahl. Sie erhalten damit auch die Option, das Angebot von Waipu von unterwegs über das Mobilfunknetz anzusehen.

Sie können, wenn Sie flexibel sein wollen, im „Comfort“-Paket jederzeit sowohl die HD-Option als auch die Mobil-Option hinzubuchen. Wenn Sie in den Sommerferien einen Ausflug geplant haben und vielleicht auf Fernsehangebot „zum Einschlafen“ nicht verzichten möchten, böte es sich an.

Programmangebot von Waipu.tv (HD-Sender optional, sonst SD) (Bild: Exaring)

Beide Pakete – „Comfort“ und „Perfect“ – sind monatlich kündbar. Zum Einstieg können Sie die „Comfort“-Option einen Monat gratis testen. Diese ist unserer Meinung deutlich flexibler und preislich nicht teurer als die „Perfect“-Variante selbst wenn Sie beide „Add-ons“ hinzufügen. Der einzige Unterschied besteht dann im größeren Aufnahmespeicher (50 statt 10 Stunden Kapazität). Allerdings gibt es noch ein anderes Angebot von Mobilcom Debitel. Dort können Sie „Comfort Special“ oder „Perfect“ für 24 Monate buchen und profitieren von einem günstigeren Preis. So bekommen Sie beispielsweise bei „Comfort Special“ alle Sender in normaler Qualität plus der Mobil-Option. Bei normaler Buchung würde Sie dies 9,99 Euro kosten. Sie sparen also 2 Euro pro Monat. Auch beim „Perfect“-Paket können Sie bei 24-monatiger Bindung zwei Euro monatlich sparen. Denn Sie bekommen die oben bereits beschriebenen Inhalte des Pakets zum Preis von 12,99 Euro statt sonst 14,99 Euro.

waipu.tv im Überblick App-Logo von Waipu.tv (Bild: Exaring) Empfangswege: Internet Preis: 30 Tage gratis testen („Comfort“), danach ab 4,99 im Monat (monatlich kündbar, alternativ über Mobilcom-Debitel mit Rabatt für Mobil-Option bei 24 Monaten Laufzeit) Leistung: 59 Sender (HD-Angebot und Mobil-Nutzung optional) Vorteile: Unabhängig von Kabel oder Satellit nutzbar, optional auch im Mobilfunknetz von unterwegs. Kein spezielles Zubehör notwendig. Nachteile: Hat Ihr Internetprovider Probleme, müssen Sie auf den Fernsehgenuss verzichten

Fazit: Freenet TV oder Waipu.tv? Das bleibt die Frage

Welches Angebot Sie persönlich bevorzugen, hängt stark von Ihrem persönlichen Umfeld und Nutzungsszenario ab. In unseren Augen haben beide Alternativen gewisse Vorzüge. Wenn Sie beispielsweise keinen Datenvertrag für Ihr Smartphone besitzen, hört sich Freenet TV via USB-Stick am Mac charmant an. Sie sind dann aber auf Ihr MacBook oder Windows-Laptop als Bildschirm beschränkt. Das Angebot von Waipu.tv können Sie stattdessen mit Hilfe des Google Chromecast im Wohnwagen oder auf dem Camping-Platz auch auf einen „großen“ Fernseher werfen. Die Verbindung zu dem Dongle stellen Sie über ein Ad-hoc-Netzwerk her.