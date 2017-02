14.02.2017 - 19:33 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wir leben in der Zukunft. Das vergisst man gerne, es wird einem aber hin und wieder in Erinnerung gerufen. Dieses Mal ist es Dubai. In dem Kleinstaat soll es schon im Sommer 2017 fliegende Drohnen-Taxis geben. Diese Information kommt von offizieller Stelle. Die Pläne sind also bestätigt. Und an Geld zur Umsetzung dieses futuristischen Beförderungssystems mangelt es Dubai sicher auch nicht.



Die Ehang 184 kann Personen befördern (Bild: Ehang)

In Dubai soll es bald Drohnen-Taxis geben. Das ist weder ein Witz noch ein Gerücht. Mattar Al Tayer hat dies am gestrigen Montag auf dem World Government Summit, einem Technologie-Forum in Dubai, angekündigt. Und offizieller kann es kaum werden, denn Mattar Al Tayer ist der Chef von Dubais Road and Transport Authority. Dabei handelt es sich um die Transport- und die Zulassungsbehörde Dubais. Und in dieser Eigenschaft ist die Behörde für genau so eine Entscheidung zuständig.

Es kommt die Drohne Ehang 184 zum Einsatz

Als Drohne wird die Ehang 184 des gleichnamigen chinesischen Unternehmens Ehang zum Einsatz kommen. Dieses Drohnen-Taxi wurde bereits auf der CES 2016 vorgestellt und befindet sich seitdem in einer ausführlichen Testphase. Das Flugzeug kann ohne Zuhilfenahme des Passagiers starten, fliegen und landen. Überwacht und auch gesteuert wird der Flug aus einem Kommandozentrum heraus. Der Passagier muss lediglich ein Ziel eingeben und einen Knopf zum Start der Reise drücken. Eine Einflussnahme auf den Flug durch den Passagier ist nicht möglich. Die Ehang 184 besitzt außerdem mehrere Backup-Systeme, die ein Abstürzen der Drohne verhindern sollen. Sollte das Leben des Passagiers aus irgendwelchen Gründen in Gefahr sein, landet die Drohne zudem sofort.

Die Ehang 184 kann einen Passagier befördern, der bis zu 100 Kilogramm wiegt. Zudem kann auch noch ein kleines Handgepäck wie eine Laptoptasche mitgenommen werden. Die Reichweite dieses Drohnen-Taxis beträgt 30 Kilometer, die Reisegeschwindigkeit liegt bei knapp unter 100 Km/h.

Das Drohnen-Taxi soll ab dem kommenden Juli in Dubai zum Einsatz kommen. Erste Testflüge werden zudem bereits vorgenommen.