14.06.2017 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn Apple im Herbst iOS 11 veröffentlicht, dann wird Siri verbessert, die Notiz-App erhält einen Dokumenten-Scanner und die Kamera-App wird endlich QR-Codes auslesen können. Daneben wird es jedoch auch Änderungen bei Apples iCloud geben. Diese betreffen die Datensynchronsierung, Backup-Daten sowie den Speicherplatz selbst. Wir verraten Ihnen, was Sie von Apples Clouddienst im neuen iOS erwarten können.



14.06.2017 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Health-Daten werden bald in der Cloud gespeichert (Bild: CC0)

Bereits mehrere Jahre begleitet jedes iOS-Gerät und die Mac-Computer schon Apples Clouddienst. Neben diversen Verbesserungen und Freigaben war es jedoch seit der Einführung von iCloud Drive und der Familienfreigabe im Jahr 2014 sehr ruhig um den Dienst. Auch zur WWDC 2017 hielt man sich nicht lange damit auf, aber dennoch sind die Neuerungen mehr als interessant.

iCloud wird unter iOS 11 wieder etwas besser. Allen voran sollten wir hier die Synchronisierung aller Nachrichten nennen. Dadurch werden auf dem iPhone, iPad, iPod Touch und dem Mac sämtliche in der Nachrichten-App geführten Konversationen miteinander abgeglichen, sodass alle Geräte über dieselben Verläufe verfügen und Sie überall Ihre Gespräche fortsetzen können.

Ebenfalls cool ist die Möglichkeit im Rahmen der Familienfreigabe den eigenen iCloud-Speicher mit seinen Liebsten teilen zu können. Dazu hat man den Preis für den 2-TB-Speicherplan um die Hälfte gesenkt. Für 9,99 Euro kann man den Speicher bald mit bis zu 6 Mitgliedern der Freigabe teilen.

Daneben wird es auch eine Änderung bei den Backups geben, während bisher Daten der Health-App nur lokal verschlüsselt via iTunes in einem Backup gesichert werden konnten, werden ab iOS 11 die Gesundheitsdaten auch in dem iCloud-Backup gesichert. Damit gehen die entsprechenden Daten bei einem Gerätewechsel nicht mehr verloren.