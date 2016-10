Google hat auf seinem Special Event heute nicht nur zwei neue Pixel-Smartphones vorgestellt, sondern eine ganze Menge von Hardware, die in Teilen besonders interessant wird durch die Software (in der Cloud), die Google im Hintergrund nutzt. Neben Daydream VR oder Google Home wurde beispielsweise Google Wi-Fi und Chromecast Ultra vorgestellt. Wir wollen Ihnen die Geräte des Apple-Konkurrenten näher vorstellen.

Daydream View: VR-Headset von Google (Bild: Google)

Daydream View VR-Headset

Direkt im Anschluss an die neuen Pixel-Smartphones zeigte Google auf dem Special-Event ein Virtual-Reality-Headset namens Daydream VR. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass das Gerät nicht wie das typische Technik-Gadget ausschaut. Die Oberfläche ist aus weichem Stoff gefertigt, der zusammen mit der Bekleidungsindustrie hergestellt wird. Google ging es vor allem darum, den Tragekomfort des Geräts zu optimieren. Brillenträger können aufatmen. Selbst mit Sehhilfe können Sie das Gerät problemlos verwenden.

Das VR-Headset kostet lediglich 69 Euro. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung, die gleichzeitig in vielen Anwendungen als eine Art Joystick funktioniert. Neben Spielen stellte Google auch Videos als sinnvolle Inhalte vor. Da das Gerät erst im November in den Handel kommt, können Sie sich aktuell nur auf eine Warteliste setzen lassen.

Google lässt leider offen, was das eigene Smartphone mitbringen muss, um mit dem Gerät kompatibel zu sein. Bislang heißt es nur, dass Sie ein „Daydream-fähiges Smartphones“ wie das neue Pixel benötigen. Tatsächlich kann Google bislang noch nicht beantworten, welche Geräte darüber hinaus kompatibel sind. Auf der Daydream-Webseite heißt es lediglich, dass weitere Smartphones „am Horizont“ sichtbar seien.

Google Home

Was ist Google Home? Es ist ein Produkt, das in Konkurrenz zu Amazons Alexa steht, ein Lautsprecher mit Anbindung an die Cloud und darüber an die Künstliche Intelligenz. In Googles Fall bedeutet dies mit Verbindung zum Google Assistant.

Google Home in unterschiedlichen Farben (Bild: Google)

Sie können Google Home als Lautsprecher nutzen, und dabei unterschiedlich farbige Blenden passend zum Stil Ihrer Einrichtung wählen. Doch die Funktion von Home geht deutlich weiter. Sprechen Sie mit dem Gerät, um Informationen aus Googles „Wissensgraph“ zu erfragen, steuern Sie kompatible Geräte wie Chromecast, und damit beispielsweise indirekt Ihren Fernseher. Die Integration des Assistenten reicht außerdem in die Heimautomatisierung hinein. Manche Produkte wie die Philips Hue LED-Lampen oder der NEST-Thermostat lassen sich damit „fernsteuern“. Die Kompatibilität soll mit der Zeit ausgebaut werden.

Google Home wird ab dem 4. November angeboten, und Käufer erhalten sechs Monate YouTube Red gratis.

Google Wi-Fi

Ein neues Produkt aus dem Hause Google, das eindeutig mit Apples Airport Extreme konkurriert ist „Google Wifi“. Es wird ebenfalls erst im November verfügbar sein und ist ein „cleverer“ Wi-Fi-Router, der dafür sorgen soll, dass alle angeschlossenen Geräte überall im Haus eine ordentliche Anbindung ans WLAN-Netzwerk erhalten. Google hat darüber hinaus aber auch Funktionen für Eltern eingerichtet. Wenn beispielsweise das Smartphone Ihrer Kinder über den Router verbunden sind, können Sie per App den WLAN-Zugang temporär deaktivieren.

Google Wifi WLAN-Router (Bild: Google)

Google Wifi ist kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac und funkt gleichzeitig auf 2,4 und 5 GHz. Im Gerät sind auch Ethernet-Ports mit 2 Gigabit pro Zugriffspunkt enthalten. Der Router verfügt über 512 MB DDR3L RAM und 4 GB eMMC Flash-Speicher. Um auch wirklich das ganze Haus abzudecken hat Google neben dem einzelnen Gerät auch ein Dreierpack im Angebot. Die Produkte werden ab kommendem Monat zu haben sein.

Chromecast Ultra

Zu guter Letzt stellte Google außerdem den neuen Chromecast Ultra vor. Er unterscheidet sich nicht im Design vom aktuellen Chromecast-Modell, bietet aber deutlich mehr Funktionen. So können Sie damit Ultra-HD-Inhalte mit 4K-Auflösung streamen, aber auch HDR-Inhalte und wie gehabt solche in 1080p Auflösung.