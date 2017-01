03.01.2017 - 10:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat gestern Abend angekündigt, dass man ein eintägiges Shopping-Angebot bereitstellen wird, um das Chinesische Neujahr gebührend zu feiern. Die Käufer eines ausgewählten Mac-Computers oder iPhone-Modells werden als kostenlose Dreingabe die Beats Solo3 Wireless als (PRODUCT)RED-Edition erhalten. Allerdings ist das Angebot nicht weltweit verfügbar, sondern leider nur in ausgewählten asiatischen Ländern.



Nachdem das „Black Friday"-Angebot im vergangenen Jahr sehr spärlich ausfiel, kündigte man nun zur Feier des Chinesischen Neujahrs ein weiteres eintägiges Shopping-Event an. Das Event wird am 6. Januar stattfinden und um 8 Uhr lokaler Zeit beginnen. Jedoch wird das Angebot nicht überall verfügbar sein und nur in ausgewählten Ländern starten. Zu den glücklichen Ländern gehören China, Hong Kong, Singapur und Taiwan.

Um dort an die kostenlosen Beats Solo3 Wireless zu kommen, müssen die Kunden in den teilnehmenden Ländern ein ausgewähltes Gerät kaufen. Dazu zählen der iMac, das MacBook, das MacBook Pro, das MacBook Air und der Mac Pro. Die neuen „MacBook Pro"-Modelle mit Touch Bar sind von der Aktion ausgeschlossen. Dafür können sich auch Käufer des iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s und iPhone 6s Plus über die roten Kopfhörer freuen.

Gemeinsam mit dem Angebot veröffentlichte man eine exklusive Geschenkseite, die viele (PRODUCT)RED-Artikel und weitere coole Gadgets in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehört das Jimu Robot LionBot Kit und eine DJI Phantom 4 Drohne, die in einem aufwendigen Neujahrs-Design daherkommt. Gleichzeitig gibt es ein iPhone-7-Case von Tech21, das ebenfalls in einem exklusiven Design verfügbar ist.

Übrigens gab es im letzten Jahr zum Chinesischen Neujahr zwei neue „Apple Watch Sport"-Modelle mit exklusiven (PRODUCT)RED-Armbändern.