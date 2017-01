04.01.2017 - 21:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die CES 2017 ist in Las Vegas angelaufen und der chinesische Drohnenhersteller DJI hat zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Nachdem man das Jahr 2016 mit der Ankündigung der Phantom 4 Pro beendet hat, startet man auch im neuen Jahr mit coolen neuen Produkten. Neben einer „Phantom 4"-Sonderedition zum chinesischen Neujahr gibt es neue Osmo-Produkte und die neue iPad-App DJI GS Pro, die autonome Drohnenflüge ermöglicht, zu entdecken.



04.01.2017 - 21:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Den Anfang macht die Smartphone-Halterung Zenmuse M1, die perfekt an den originalen Osmo-Handgriff sowie an den Griffen Osmo+, Osmo Pro und Osmo RAW passt. Der Preis hierfür liegt bei 189 Euro. Neben der Halterung hat man das OSMO Mobile Silver vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine silberne Edition des Osmo Mobile und bietet ebenfalls den vollen Funktionsumfang, um Bilder und Videos perfekt zu stabilisieren. Ermöglicht wird dies zum einen durch die Hardware im Handgriff und zum anderen durch die DJI GO App. Allerdings muss man für nützlichen Funktionen auch 339 Euro auf den Tisch legen.

Natürlich hat DJI auch interessante Produkte im Drohnenbereich angekündigt. Beispielsweise die „Phantom 4"-Sonderedition zum chinesischen Neujahr. Diese wurde von dem Illustrator Martin Sati desigt und wirkt wie ein gänzlich neues Gerät, obwohl sie über dieselben Eigenschaften und Funktionen wie die Standard-„Phantom 4" verfügt. Leider ist sie nicht in Deutschland verfügbar.

Sofort und kostenlos verfügbar ist jedoch die neue DJI-App GS Pro beziehungsweise Ground Station Pro für das iPad. Die App lässt Sie Flüge planen und bis zu 99 Wegpunkte zur Navigation setzen, die Sie mit 15 verschiedenen Kamera-Aktionen versehen können. Dazu gehen Drehungen, Gimbal-Schwenks, automatisches Starten und Stoppen von Aufnahmen, das Aufnehmen von Fotos und natürlich Schwebeflüge. Mit der App lässt sich jetzt auch ein virtueller Zaun festlegen, sodass man sich nur in bestimmten Regionen aufhalten kann. Die Drohne bremst dann am Rand eines solchen Gebiets automatisch.