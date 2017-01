03.01.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf dem Oktoberevent kündigte Apple eine neue Partnerschaft mit LG an, um Kunden weiterhin mit hochwertigen Displays zu versorgen ohne sich selbst darum kümmern zu müssen. Das Abkommen hat natürlich andere Hersteller nicht daran gehindert eigene USB-C-Displays zu entwicklen. Eines dieser Unternehmen ist Dell, die jetzt kurz vor dem Start der CES 2017 in Las Vegas mit einem ultra dünnen 27-Zoll-Display gut vorlegen.



03.01.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In einer Pressemitteilung hat Dell das neue S2718D vorgestellt – ein 27-Zoll-Display mit USB-C-Verbindung. Die Amerikaner preisen es als weltweit dünnsten Monitor an und zeigt die Stärken der InfinityEdge-Technologie, die ein nahezu randloses Design ermöglicht. Im Übrigen ist das Design deutlich schicker als das der LG UltraFine Displays. Mit seinem dünnen Seitenprofil, randlosen Display und eleganten Standfuß ist es ein absoluter Blickfang. In letzterem befindet sich auch der Großteil der Technik, die allerdings LG in einigen Belangen nachsteht.

Während man an den LG UltraFine Displays problemlos das 13-Zoll- und 15-Zoll-„MacBook Pro" mit bis zu 85W Ladeenergie aufladen kann, verfügt der Dell-Monitor nur über knapp 45W. Das bedeutet, dass nur ein 12-Zoll-MacBook mit ausreichend Energie versorgt werden kann, während die anderen beiden Geräte trotz Stromzufuhr langsam entladen werden. Das Dell-USB-C-Display ist auch nicht in 4K oder 5K, sondern verfügt lediglich über eine Quad-HD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln und deckt einen Farbraum von 99 Prozent sRGB ab.

Interessierte Nutzer müssen jedoch nicht lange auf das USB-C-Display warten. Bereits ab dem 23. März soll das 27-Zoll Dell Ultrathin S2718D in den USA für einen Preis von 700 US-Dollar erhältliich sein. Ob und wann mit einer Veröffentlichung in Deutschland zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt.