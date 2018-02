16.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während der anfängliche Hype um Carpool Karaoke durch diverse Verschiebungen schnell verblasste und auch die ersten Episoden durchwachsene Kritiken erhielt, entschied sich Apple dennoch eine zweite Staffel der Serie in Auftrag zu geben. Dies bestätigte nun der CBS-CEO Les Moonves in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Einen Zeitplan nannte er jedoch nicht.

Auf dem „iPhone 7“-Event im September 2016 überraschte Apple mit der Ankündigung, dass man das beliebte „Carpool Karaoke“ aus „The Late Late Show with James Corden“ lizensiert habe und bald eine eigenständige Serie exklsuiv auf Apple Music zu erwarten sein. Nach einigen Stillschweigen und Verschiebung erschien die erste Folge dann fast ein Jahr nach der Ankündigung. In der Serie setzen sich Sänger, Sportler und Schauspieler hinter das Steuer und singen gemeinsam Ihre Lieblingssongs. Gleichzeitig unterhalten Sie sich dabei in einem zwanglosen Interview über alltägliche Dinge.

Während die Show ursprünglich mit halbstündlichen Episoden daherkommen sollte, lagen die meisten Folgen jedoch unterhalb der 20 Minuten. Die starke Einkürzung sowie die Verschiebung könnte jedoch auf Apples Wunsch nach jugendfreien Inhalten zurückzuführen sein. Bestätigt wurde diese Annahme jedoch nicht.

Nachdem Apple bereits in der ersten Staffel Stars wie James Corden, Will Smith, Miley Cirus, Shakira, John Legend, LeBron James, John Cera, Alicia Keys und viele weitere Berühmtheiten als Gäste begeistern konnte, ist zu zweiten Staffel noch nichts bekannt. Auch ein Termin wurde noch nicht genannt. Wir hoffen, dass Apple aus der ersten Staffel gelernt hat und die Qualität in Staffel 2 anhebt.

Anzeige