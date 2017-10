​Neue App von Fantastical-Entwickler: Cardhop von Flexibits ist eine neue App für macOS, mit der Sie Adressen auf einfache Art verwalten und aber auch verwenden können. Über ein Widget in der Menüleiste können Sie per Tastatur- oder Spracheingabe Einträge hinzufügen, ändern und in die Zwischenablage kopieren.

Cardhop von Flexibits (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Flexibits, Montage: Mac Life)

Auf den ersten Blick haben Sie bestimmt das Gefühl: Wozu brauche ich die App? Doch die Frage lautet eher: Kann Entwickler Flexibits noch einmal Wunder wirken? Denn mit Fantastical stellte die Firma eine Kalender-App vor, von der die meisten Nutzer zunächst ebenfalls dachten: Die brauche ich bestimmt nicht. Als sie sie dann probierten, sind viele über deren Mehrwert gestolpert.

Adressen mühelos verwalten aber auch verwenden

Nun probiert sich das Unternehmen aus Huntington, New York, daran, das Verwalten und Verwenden von Adressen am Mac zu vereinfachen. Über ein Widget in der Menüleiste erreichen Sie die App Cardhop. Dabei müssen Sie gar nicht dutzende Male klicken, sondern ein Befehl wie „Füge 555-555 zu Eric hinzu“, ergänzt den Datensatz von Ihrem Bekannten Eric um die entsprechende Rufnummer. Anhand des eingetragenen Formats erkennt die Software zudem, welche Daten Sie ergänzen wollen, E-Mails, URLs von Webseiten und mehr. In der Übersicht, die zudem ein Textfeld beinhaltet, werden Ihnen übersichtlich immer die aktuellen Geburtstage Ihrer Kontakte präsentiert. Die Funktionsweise der App verdeutlicht am ehesten das Promo-Video, das der Entwickler veröffentlicht hat.

Cardhop ist neu im App Store. Zur Einführung zahlen Sie dort derzeit nur 16,99 Euro statt später 19,99 Euro. Eine kostenlose Probierversion können Sie über die Homepage des Entwicklers herunterladen. Die Software benötigt mindestens OS X 10.11 El Capitan oder neuer.