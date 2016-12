27.12.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Osram-Tochter Sylvania will 2017 LED-Leuchtmittel auf den Markt bringen, die per Bluetooth vom iPhone und iPad aus per Siri und HomeKit angesteuert werden. Einen Hub wie bei Philips Hue benötigt der Nutzer nicht.



27.12.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Smartes Leuchtmittel (Bild: Osram)

Die smarte Beleuchtung von Philips Hue und die Osram Lightify-Lösung werden mit Hubs betrieben, die der Nutzer an seinen Router anschließen muss. Das ist manchen Nutzern zu umständlich, die vor allem nicht noch ein weiteres Gerät im Haushalt aufstellen wollen. Die Osram-Tochter Sylvania hat nun ein Beleuchtungssystem angekündigt, das ohne einen Hub auskommt.

Die „Birnen” werden per Bluetooth vom Smartphone oder Tablet direkt angesteuert. Das hat Vor- aber auch Nachteile. Der Nutzer spart sich den Installationsaufwand und benötigt nur eine App. Der Nachteil: Die Geräte lassen sich ohne zusätzliche Hardware nur aus unmittelbarer Nähe ansteuern, während sich zum Beispiel Philips Hue auch über das Internet schalten lässt. Das geht bei den Sylvania LEDadvance auch, doch dazu ist zu Hause entweder ein Apple TV oder ein iPad vonnöten, die als Hub dienen.

Zunächst wird es unter dem Namen Sylvania LEDadvance erst einmal nur eine RGB-LED mit A19-Sockel (der normale Birnensockel) geben. Ob weitere Produkte dazu kommen, ist noch nicht bekannt. Der Hersteller nennt iOS 10 als Voraussetzung.

Sylvania wird die LED-Birne Anfang 2017 auf den Markt bringen. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Apple kündigte im Oktober 2016 an, dass es nun mehr als 100 HomeKit-zertifizierte Produkte für das Smart Home gibt.