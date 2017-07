01.07.2017 - 11:35 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Als Apple auf dem WWDC sein ARKit und damit den Einstieg in Augmented Reality und Virtual Reality verkündete, was die Überraschung groß. Doch anstatt diese Technik nur auf das iPhone, iPad und den Mac zu bringen, könnte Apple auch eine neue Hardwarekategorie ins Sortiment aufnehmen: AR-Brillen wie Google Glass. Davon will Apple jedoch erst mal nichts wissen.



Kommt doch noch eine Apple-Brille? (Bild: dolgachov/iStockphoto)

Angesichts von Apples Investitionen in Augmented Reality liegt der Gedanke nahe, dass bald auch AR-Brillen ähnlich wie Google Glass auf den Markt kommen. Doch darauf wird man wohl noch etwas länger warten müssen. Apple will erst mal auf dem iPhone und iPad bleiben und diese als Anzeigegeräte verwenden.

Das teilte Greg Joswiak, Manager für Produktmarketing bei Apple, gegenüber der Zeitung "The Australian" an. Pläne für AR-Brillen oder ein Head-mounted-Display wie die Oculus Rift wollte Joswiak nicht bestätigen. Es ist allerdings Apples Politik, die meisten Produkte nicht vorher anzukündigen, wobei in letzter Zeit durchaus Ausnahmen gemacht wurden.

ARKit sei eine "gigantische" Möglichkeit, für Augmented Reality, meint Joswiak euphorisch. Das liege auch daran, dass es mit dem iPhone und iPad eine Milliarde Geräte gibt, die für die Technik gerüstet sind. Das ARKit gehört zu iOS 11.

Schon jetzt haben Entwickler mit Demos gezeigt, was mit der Schnittstelle möglich ist. Davon sei Apple begeistert, so der Manager. Wohin die Entwicklungen führen werden, wisse selbst Apple nicht.

Leistungshungrige Technik

Die Technik erfordert viel Rechenleistung, was bei älteren iOS-Geräten Probleme geben könnte. In einem aktuellen Statement zu ARKit ließ Apple nun durchblicken, dass nur Geräte mit einem A9- oder A10-Chip leistungsfähig genug sind, die Umgebung in Echtzeit zu analysieren, um die Augmented Reality darzustellen. Bereits der A8-Chip wäre dazu nicht mehr in der Lage, ohne dass Performance-Einbrüche zu spüren sind.

Durch diesen Umstand werden wohl nur das iPhone 6s / 6s Plus, das iPhone SE sowie das iPhone 7 / 7 Plus von ARKit profitieren können. Damit werden bis auf das iPhone 5s und das iPhone 6 / 6 Plus die meisten iPhone-Modelle mit „iOS 11"-Kompatibilität unterstützt. Deshalb ist Joswiaks Aussage, dass eine Milliarde Geräte AR-Kit-fähig seien, wohl etwas weit hergeholt.