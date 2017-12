Amazon Prime Video hat seinen Weg zurück aufs Apple TV gefunden. Die Set-Top-Box aus Cupertino kann nun auch über die Videostreaming-Inhalte des Konkurrenten Jeff Bezos verfügen. Für Januar gibt es bereits ein paar Highlights, die sich ankündigen. Fans können sich auf neue Folgen von „The Big Bang Theory“ einstellen. Staffel 10 wird gratis im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft verfügbar sein. Außerdem gibt es Nachschub für Süchtlinge der Eigenproduktion Mr. Robot. Staffel 3 kommt, genauso wie „The Exorcist“ als Serie. Zu den filmischen Highlights gehören unter anderen „Warcraft: The Beginning“ und „Bad Neighbors 2“.

Szene aus The Big Bang Theory (Bild: Warner Bros. Entertainment)

Neben dem Gratisversand vieler Pakete erhalten Sie über die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon weitere Vorteile. Dazu zählt unter anderem das Video-Streaming-Angebot „Amazon Prime Video“. Wir stellen Ihnen einige Highlights vor, die im Januar 2018 verfügbar sein werden.

Big Bang Theory Staffel 10

Sie können ab dem 2. Januar 2018 über Ihre Prime-Mitgliedschaft neben den vorherigen neun Staffeln dann auch die zehnte wahlweise in Deutsch oder Englisch anschauen. Das Universum der Hauptakteure Leonard und Sheldon wird nun noch komplizierter. Denn in der 9. Staffel wurde aus den Nachbarn Leonard und Penny ein Ehepaar. Amy und Sheldon überlegen, einen Vertrag über Beischlaf zu erstellen und Howard und Bernadette bereiten sich auf Ihren Nachwuchs vor. Raj hingegen kann zwischen zwischen zwei Frauen in seinem Leben nicht entscheiden.

Übrigens: Staffel 11 können Sie ab dem 9. Januar 2018 bei Amazon Video in der deutschen Synchronfassung käuflich erwerben. Ebenso wie die erste Staffel der Serie „Young Sheldon“, in der der Werdegang von Sheldon Cooper als Knirps geschildert wird. Bislang sind beide nur in der Originalsprache mit Untertiteln verfügbar.

Pastewka und Mr. Robot sind zurück

Ab dem 26. Januar können Sie sich auf Staffel 8 der deutschen Sitcom Pastewka freuen. Es handelt sich dabei um eine Eigenproduktion in Zusammenarbeit mit Brainpool. Vier Jahre nach der letzten Staffel befindet sich Sebastian Pastewka darin in einer Lebenskrise: Alle um ihn herum sind erwachsen geworden…

Pastewka befindet sich in Staffel 8 in einer Lebenskrise (Bild: Amazon)

Dazu bekommen Sie im Rahmen des Prime-Angebots ab dem 15. Januar die dritte Staffel der Sci-Fi-Thriller-Serie Mr. Robot endlich auch in deutscher Sprache zu sehen.

Weitere Serienhighlights

Außerdem bekommen Sie ab dem 23. Januar Zugriff auf die erste Staffel von „The Exorcist“ aus dem Jahr 2016, die es bislang nur bei Amazon Video zu kaufen gibt.

McMafia startet ab dem 2. Januar in der ersten Staffel. Ab dem 15. Januar startet darüber hinaus „Philip K. Dick’s Electric Dreams“. Die Serie basiert auf den Kurzgeschichten des Autors und entführt Sie in eine fantastische Welt. „The Marvelous Mrs. Maisel“ können Sie ab dem 26. Januar ferner auch in deutscher Sprache anschauen.

Film-Highlights im Januar bei Amazon Prime Video

Ab dem 29. Januar wird die Fantasy-Verfilmung auf Basis des Computerspiel-Universums angeboten: Warcraft: The Beginning. Dazu gesellt sich ab dem 15. Januar die Komödie Bad Neighbors 2.

Szene aus Warcraft: The Beginning (Bild: Universal Pictures)

Schon ab dem 1. Januar sehen Sie „The Boss“ exklusiv über Amazon Prime Video. Ab dem 6. Januar gesellt sich das Drama „Die Frau im Mond – Erinnerung an die Liebe“ hinzu. Nur zwei Tage später folgt „Die Hände meiner Mutter“.

Ab dem 15. Januar dürfen Sie dann den 2017 Oscar-prämierten Film „The Salesman“ anschauen, der auch bei den Filmfestspielen in Cannes 2016 abgesahnt hat. Das Drama ist eine iranische Produktion, das die Geschichte von Emad und Rana und ihrem Leben in Teheran schildert. Das Ehepaar muss fluchtartig ihr einsturzgefährdetes Haus verlassen. In der neuen Wohnung wird Rana unter der Dusche von einem Fremden angegriffen, der vermutlich ein ehemaliger Freier der Vormieterin war. Während die Frau das Geschehene totschweigen will, ist Ihr Ehemann auf Gerechtigkeit aus. In diesem Konfliktfeld droht aber Ihre Liebe zu scheitern.

Ab dem 19. Januar können Sie dann „Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr“ sehen und nicht zuletzt „The Witch“ ab dem 29. Januar.